«ПСК Фарма» направила более 1 млрд рублей на модернизацию производства в ОЭЗ «Дубна»

Также в министерстве сообщили, что в ходе модернизации «ПСК Фарма» закупила новые таблеточные линии и аналитическое оборудование. Гендиректор производителя Евгения Шапиро уточнила Vademecum, что проект позволил оснастить лаборатории парком из более чем 80 высокоэффективных жидкостных хроматографов с масс- и УФ-детектором, а также газовых хроматографов с УФ-детектором и атомно-эмиссионным спектрометром с индуктивно-связанной плазмой. Новые мощности дают «вариативность и более глубокую адекватную аналитику при разработке и анализе лекарств», пояснила Шапиро.

В компании заявили, что регулярно занимаются модернизацией собственного производства в ОЭЗ «Дубна». Такие проекты в «ПСК Фарма» объясняют постоянно растущим спросом. Нынешняя и более ранние модернизации позволят производителю существенно расширить имеющийся портфель МАБ (класс таргетных биопрепаратов, представляющих собой белковые молекулы, которые распознают и связываются с определенными мишенями).

По данным ГРЛС, в портфеле компании присутствует восемь препаратов, выпускаемых в форме капсулы с порошком для ингаляций. По подсчетам аналитической компании Headway, занимающейся мониторингом тендерного рынка лекарств, «ПСК Фарма» за январь – ноябрь 2025 года заняла лидирующее положение в сфере закупок препаратов для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей (ХОБЛ, бронхиальная астма) – наиболее распространенной группы хронических патологий, поражающих дыхательные пути и легкие. За этот срок госучреждения закупили лекарства производителя на общую сумму более 5 млрд рублей. В десятку брендов, охвативших наибольшую долю закупок в этом направлении, вошли Респифорб (будесонид+формотерол) и Респисальф (салметерол+флутиказон) от «ПСК Фарма».

Строительство первой очереди фармацевтического завода «ПСК Фарма» на территории Дубны началось в апреле 2017 года. На реализацию проекта компания направила свыше 3 млрд рублей.

В 2019 году стало известно, что Московская область заключила с компанией офсетный контракт на поставку лекарств со встречными инвестиционными обязательствами в размере 1,7 млрд рублей. Согласно итогам открытого конкурса на право заключения госконтракта на поставку лекарств, инвестор обязался за два года вложить не менее 1 млрд рублей в модернизацию или организацию производства лекарств в регионе. Кроме того, в условиях контракта предусматривалась обязанность поставлять в течение семи лет 26 наименований лекарств для лечения бронхо- и онкозаболеваний. Наиболее дорогим в этом перечне был адалимумаб, на поставку которого предполагалось потратить 803 млн рублей из начальной суммы контракта.

В июне 2021 года оператор заключил с правительством региона соглашение о строительстве корпуса для производства онкологических препаратов и активных фармацевтических субстанций на площадке в Дубне. Инвестиции в проект от компании «ПСК Фарма» должны были составить 3 млрд рублей.

Как сообщила Vademeum Евгения Шапиро, в ОЭЗ сейчас работают два производственных корпуса общей площадью 15 тысяч кв. м. На их территории располагается 15 производственных линий, в том числе аэрозольная, три линии твердых лекарственных форм, асептическая линия для производства растворов, суспензий и лиофилизатов во флаконах и преднаполненных шприцах, а также R&D-линии, линии сериализации и агрегации. Общий объем инвестиций в производство в «ПСК Фарма» оценивают на данный момент в 8 млрд рублей. До 2030 года, по сообщению Шапиро, производитель планирует направить на развитие завода еще 9 млрд рублей. В частности, на 2026 год запланирована модернизация участка стерильных лекарственных форм (лиофилизатов), в ходе которой производственные мощности тоже будут увеличены в два раза.

Также в следующем году планируется провести реконструкцию блока химических субстанций и завершить возведение третьего корпуса завода на 22 тысячи кв. м. В нем разместятся научно-исследовательский и производственный комплексы компании, в том числе полностью автоматизированный цех изготовления твердых желатиновых форм, на оснащение которого направлено более 2,2 млрд рублей. «Помимо модернизации текущих линий и введения в эксплуатацию третьего корпуса, у нас уже находится в процессе проработки проект возведения двух новых корпусов», – заключила Шапиро.

По данным СПАРК-Интерфакс, ООО «ПСК Фарма» зарегистрировано в 2014 году в Дубне. На данный момент 99% в уставном капитале компании напрямую принадлежат Сатии Карм Пунии и еще 1% – ему же через ООО «Рус Биофарм». Выручка производителя в 2024 году составила 10 млрд рублей, чистая прибыль – 2,7 млрд рублей.

