Назван новый директор «Курской фармации»

Министерство здравоохранения Курской области сообщило о назначении Игоря Жиляева генеральным директором АО «Курская фармация». Кадровое решение, последовавшее за распоряжением губернатора региона Александра Хинштейна об отстранении прежнего руководителя компании Игоря Осипова, стало частью мер по стабилизации лекарственного обеспечения льготных категорий граждан.
Об окончательной смене руководства по итогам проверки эффективности работы предприятия сообщил первый вице-губернатор региона Александр Чепик 15 декабря 2025 года. Он заявил, что «Курскую фармацию» возглавит сотрудник областного Минфина с профильным образованием и опытом работы в сфере здравоохранения, однако имя нового директора не раскрыл.
Еще в феврале 2025 года губернатор Александр Хинштейн публично раскритиковал работу региональной системы здравоохранения из-за дефицита препаратов для льготников. Уполномоченный по правам человека Владимир Фирсов сообщал о росте жалоб, а врио министра здравоохранения Екатерина Письменная признавала задержки поставок. Губернатор подчеркивал, что проблема носит затяжной характер, а официальная отчетность не отражает реальное положение дел.
В августе 2025 года Хинштейн поручил провести комплексный анализ работы «Курской фармации», однако проверка была фактически сорвана. Параллельно Корпорация развития Курской области подала к предприятию иск почти на 55 млн рублей.
На оперативном заседании 8 декабря первый вице-губернатор Александр Чепик сообщил о выявленных нарушениях в системе поставок и начале финансового аудита, после чего губернатор распорядился о немедленном отстранении гендиректора Игоря Осипова и передаче материалов в правоохранительные органы.
Новый руководитель «Курской фармации» Игорь Жиляев ранее работал в сфере дополнительного профессионального образования и закупок. Он возглавлял ЧУ ДПО «Центр делового образования Курской ТПП» и выступал как эксперт-практик по контрактной системе. На публичных мероприятиях его представляли как специалиста с опытом работы в закупках с 2007 года.
По данным СПАРК‑Интерфакс, АО «Курская фармация» зарегистрировано 4 июня 2003 года. По итогам 2024 года выручка компании составила 348,1 млн рублей, чистая прибыль – 24,8 млн рублей.
Источник: Министерство здравоохранения Курской области
Фото: freepik.com / автор: freepik