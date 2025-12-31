Назван новый директор «Курской фармации»

Об окончательной смене руководства по итогам проверки эффективности работы предприятия сообщил первый вице-губернатор региона Александр Чепик 15 декабря 2025 года. Он заявил, что «Курскую фармацию» возглавит сотрудник областного Минфина с профильным образованием и опытом работы в сфере здравоохранения, однако имя нового директора не раскрыл.

Еще в феврале 2025 года губернатор Александр Хинштейн публично раскритиковал работу региональной системы здравоохранения из-за дефицита препаратов для льготников. Уполномоченный по правам человека Владимир Фирсов сообщал о росте жалоб, а врио министра здравоохранения Екатерина Письменная признавала задержки поставок. Губернатор подчеркивал, что проблема носит затяжной характер, а официальная отчетность не отражает реальное положение дел.

В августе 2025 года Хинштейн поручил провести комплексный анализ работы «Курской фармации», однако проверка была фактически сорвана. Параллельно Корпорация развития Курской области подала к предприятию иск почти на 55 млн рублей.

На оперативном заседании 8 декабря первый вице-губернатор Александр Чепик сообщил о выявленных нарушениях в системе поставок и начале финансового аудита, после чего губернатор распорядился о немедленном отстранении гендиректора Игоря Осипова и передаче материалов в правоохранительные органы.

Новый руководитель «Курской фармации» Игорь Жиляев ранее работал в сфере дополнительного профессионального образования и закупок. Он возглавлял ЧУ ДПО «Центр делового образования Курской ТПП» и выступал как эксперт-практик по контрактной системе. На публичных мероприятиях его представляли как специалиста с опытом работы в закупках с 2007 года.

По данным СПАРК‑Интерфакс, АО «Курская фармация» зарегистрировано 4 июня 2003 года. По итогам 2024 года выручка компании составила 348,1 млн рублей, чистая прибыль – 24,8 млн рублей.