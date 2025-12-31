Минздрав утвердил перечень медизделий для модернизации радиологических отделений в регионах

В утвержденный перечень включены медизделия, используемые при проведении лучевой диагностики и терапии, в том числе оборудование для работы с контрастными веществами. В частности, предусмотрены автоматические шприцы-инжекторы для введения рентгеноконтрастных препаратов, шприцы для систем инъекции контрастного вещества, а также стационарные системы инъекции контрастного вещества для компьютерной томографии с питанием от сети.

Кроме того, перечень охватывает ключевые позиции для радионуклидной диагностики и высокотехнологичной визуализации: гамма-камеры для планарных и специализированных исследований, включая сцинтиграфию и функциональные исследования органов, однофотонные эмиссионные компьютерные томографы (ОФЭКТ), совмещенные системы ОФЭКТ/КТ и ПЭТ/КТ, а также рабочие станции и системы архивации и передачи радиологических изображений (PACS).

Предусмотрены в списке и системы сбора и хранения радиоактивных отходов, защитные контейнеры, вытяжные защитные шкафы и средства индивидуальной защиты персонала и пациентов.

Документ распространяется как на действующие радиологические подразделения, так и на новые структурные единицы, создаваемые в составе региональных медицинских организаций. Утверждение перечня формирует единый подход к оснащению радиологической службы, снижает вариативность закупочных решений на уровне субъектов РФ и упрощает контроль целевого использования федеральных средств.

С практической точки зрения утверждение перечня становится инструментом привязки региональных закупок к условиям федерального финансирования. Он задает приоритеты для модернизации онкологической помощи, фиксирует единые требования к оборудованию и позволяет субъектам РФ планировать обновление радиологических подразделений с учетом параметров и сроков предоставления субсидий. Именно поэтому перечень напрямую связан с объемами и распределением средств, предусмотренных по федпроекту «Борьба с онкологическими заболеваниями».

На смену нацпроекту «Здравоохранение» в 2025 году пришла программа «Продолжительная и активная жизнь». В то же время профильный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями» при смене структуры был продлен и сохранил статус наиболее ресурсоемкого направления – в федеральном бюджете до 2027 года по этой линии ежегодно планируется направлять 140 млрд рублей. Минфин оценил уровень исполнения расходов по федпроекту за первое полугодие 2025 года на уровне 48,2%, или 71,8 млрд рублей.

Параллельно в начале 2025 года Правительство РФ обновило госпрограмму «Развитие здравоохранения», закрепив правила распределения межбюджетных субсидий на оснащение медорганизаций, оказывающих радиологическую помощь. Эти изменения, оформленные через корректировки постановления № 1640 от 26 декабря 2017 года, фактически создали нормативную основу для централизованного обновления радиологических подразделений и потребовали утверждения единого перечня оборудования, допустимого к закупке за счет средств федерального проекта.

Дополнительно в сентябре 2025 года правительство анонсировало выделение Минздраву транша в размере 7,4 млрд рублей из федерального бюджета. Средства в 2026 и 2027 годах направят на обновление медборудования в регионах. Получателями финансирования станут 53 субъекта РФ: в 2026 году предусмотрено 3,9 млрд рублей, в 2027 году – 3,5 млрд рублей. Девять регионов будут получать средства в течение двух лет, для остальных финансирование предусмотрено однократно. Крупнейший объем поддержки запланирован для Челябинской области – 452,89 млн рублей на два года.