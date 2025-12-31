ФМБА подало заявку на регистрацию вакцины от аллергии на пыльцу березы

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) России подало заявку на регистрацию вакцины «Аллергарда» для профилактики аллергии на пыльцу березы и перекрестной пищевой аллергии. Об этом в интервью телеканалу «Россия-24» рассказала глава агентства Вероника Скворцова.

«Идет III фаза клинических исследований аллерговакцины, разработанной научным центром иммунологии ФМБА. Результаты I и II фаз доказали не только безопасность и хорошую переносимость вакцины, но и ее очень высокую эффективность. При том, что сезон пыления в этом году был аномально высоким, в пять раз была превышена плотность пылевых частиц, 25% испытуемых, страдающих тяжелой аллергией, не наблюдали реакции на эти частицы. У остальных аллергическая реакция снизилась в шесть раз. Мы уже подали заявку на регистрацию вакцины», — сказала она.

О создании вакцины для лечения аллергии на березовую пыльцу стало известно в 2023 году. Ее разработали ученые Института иммунологии ФМБА совместно с коллегами из Венского медуниверситета. По завершении испытаний препарат может быть включен в Национальный календарь профилактических прививок. Ожидается, что для избавления от аллергической реакции хватит трех-пяти инъекций, тогда как существующие средства требуют до 30 введений.

По словам Скворцовой, в этом году агентство также зарегистрировало вакцину против гемофильной инфекции, в процессе регистрации находятся 16-валентная вакцина от пневмококковой инфекции и пятивалентная от менингококковой.

gxpnews