«Активный компонент» запустил производство высокоактивных фармсубстанций для онкопрепаратов

Компания «Активный компонент» расширила лицензию на производство лекарственных средств, включив в нее высокоактивные фармацевтические субстанции (АФС) для онкопрепаратов. Выпуск нового вида продукции осуществляется первым из специализированных производственных корпусов в Санкт-Петербурге, второй будет запущен весной 2026 года, рассказали GxP News в пресс-службе компании.

В планах «Активного компонента» в ближайшее время довести портфель фармсубстанций для лекарств по 35 международным непатентованным наименованиям (МНН), входящих в перечень жизненно необходимых и важнейших против для борьбы с онкологией.

«Получение лицензии на выпуск высокоактивных фармсубстанций и запуск их производства — крайне важный шаг с точки зрения развития технологического суверенитета в российской производственной фармацевтике. Это один из немногих случаев, когда в России производится не только готовая форма, но и активная фармсубстанция для таких сложных продуктов», — отметил президент компании Александр Семенов.

АО «Активный компонент» специализируется на производстве активных фармацевтических субстанций. Компания располагает двумя производственными площадками в Санкт-Петербурге общей мощностью 400 т, выпускает более 80 субстанций, ещё 45 разрабатываются в собственном R&D-центре. По собственным данным производителя, он поставляет АФС 90% российских фармацевтических компаний, а также производителям из Республики Беларусь, Казахстана, Узбекистана, Монголии, Сербии и др.

