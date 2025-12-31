В США одобрена «виагра» для женщин старшего возраста

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) расширяет сферу применения препарата Addyi (флибансерин) компании Sprout Pharmaceuticals. Теперь эти таблетки для повышения либидо могут принимать женщины в возрасте до 65 лет, прошедшие менопаузу. Об это сообщает WUNC со ссылкой на Associated Press.

Ранее, 10 лет назад, препарат был одобрен для женщин в пременопаузе, испытывающих эмоциональный стресс в связи со снижением либидо. Предполагалось, что Addyi стаyет блокбастером, который заполнит важную нишу в области женского здоровья. Однако у препарата обнаружились неприятные побочные эффекты, включая головокружение и тошноту. Кроме того, таблетки плохо сочетались с алкоголем: в их инструкции сказано, что употребление спиртного во время приема может привести к опасному снижению артериального давления и обмороку.

В итоге продажи препарата Addyi для ежедневного приема, воздействующего на нейромедиаторы (серотонин, дофамин), не оправдали первоначальных ожиданий. В 2019 году FDA одобрило второй препарат для лечения сниженного женского либидо — инъекцию по требованию Vyleesi (бремеланотид), воздействующую на другой набор нейрохимических веществ (рецепторы меланокортина). Vyleesi разработан компанией Palatin Technologies, а сейчас правами на него владеет Cosette Pharmaceuticals.

Медицинское состояние, вызывающее тревожно низкое сексуальное влечение известно с 1990-х годов и, согласно опросам, затрагивает значительную часть американских женщин. После оглушительного успеха «Виагры» для мужчин фармпроизводители начали вкладывать средства в исследования и методы лечения женской сексуальной дисфункции. Однако диагностика этого состояния осложняется тем, что на либидо может влиять множество факторов, особенно после менопаузы, когда снижение уровня гормонов вызывает ряд биологических изменений. Для постановки диагноза сначала необходимо исключить другие проблемы, включая сложности в отношениях, заболевания, депрессию и др. При этом диагноз не является общепринятым, и некоторые психологи утверждают, что низкое либидо не следует рассматривать как медицинскую проблему.

FDA дважды отклоняло заявку на Addyi до его одобрения в 2015 году, ссылаясь на низкую эффективность препарата и вызывающие опасения побочные эффекты. Одобрение произошло после лоббистской кампании компании и ее сторонников, организации Even the Score, которые представили отсутствие вариантов для повышения либидо как проблему прав женщин.

