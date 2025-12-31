Из списка ЖНВЛП исключили 20 препаратов

Из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) исключено 20 лекарственных препаратов, сообщили в пресс-службе Минздрава.

«Из перечня ЖНВЛП исключено 20 лекарственных препаратов и отдельных лекарственных форм, в связи с отменой государственной регистрации, прекращением производства или поставок лекарственного препарата на территорию РФ», — говорится в сообщении.

Одновременно в список добавлено восемь препаратов — капивасертиб, камрелизумаб, даролутамид, лорлатиниб, луспатерцепт, претоманид, пэгфилграстим и гофликицепт, применяемых для лечении анемии, нейтропении, рецидивирующего перикардита, туберкулеза и злокачественных образований.

Таким образом, сейчас в перечень ЖНВЛП входят 827 препаратов, из которых 666 производятся в России по полному циклу, включая синтез фармацевтической субстанции, или со стадии готовой лекарственной формы. Предполагается, что в ближайшие пять лет доля российских препаратов в списке должна быть увеличена с нынешних 80,5% до 90%.

Также отмечается, что перечень ЖНВЛП теперь формируется по международным непатентованным наименованиям (МНН) с указанием способа и пути введения.

gxpnews