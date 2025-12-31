В России упростили требования к ветеринарным фармацевтам

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, упрощающий требования к специалистам, работающим с ветеринарными лекарственными средствами. Соответствующие изменения вносятся в закон «Об обращении лекарственных средств».

«В части 2 ст. 52 Федерального закона от 12 апреля 2010 года №61 слова «ветеринарного образования и сертификата специалиста либо пройденной аккредитации специалиста» заменить словами «ветеринарного образования (в целях осуществления фармацевтической деятельности в сфере обращения лекарственных средств для ветеринарного применения)», — говорится в документе.

Это означает отмену в отношении фармацевтов, работающих c лекарствами для животных, обязательного требования о наличии сертификата специалиста или прохождения аккредитации. Теперь для работы в этой сфере достаточно документа о ветеринарном образовании.

Как сообщалось ранее, с начала этого года в России зарегистрировано 103 новых ветеринарных препарата.

