ЦРПТ: маркировка помогает выявлять обман в аптеках

Маркировка лекарственных препаратов помогает выявлять мошеннические схемы в аптеках, рассказал в интервью РИА Новости председатель совета директоров Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), оператора системы «Честный знак», Михаил Дубин.

«С 2020 года система маркировки лекарств позволяет пресекать вброс в аптеки лекарств, которые пациенты получили якобы для лечения в больницах и поликлиниках. Препараты воровали и перепродавали в аптеках. Речь о дорогих препаратах для лечения онкологии или других тяжелых заболеваний», — сказал он, отметив, что на таких «вбросах» зарабатывали десятки миллиардов рублей.

Еще одна выявленная схема касается недобросовестных покупателей, которые приходят в аптеки сдавать оказавшуюся пустой пачку лекарств. «Они якобы оплачивали все наличными — однако после проверки в системе выяснялось, что такой товар в этой аптеке не продавался», — отметил эксперт.

Маркировка помогает отслеживать нарушения и в обороте спиртосодержащей продукции. Так в 2024 году было выявлено 219 оптовиков со зарегистрированнымина них 100 млн л «зависшего» медицинского спирта. «Он был куплен как медицинский с пониженной ставкой акциза, а потом превратился в нелегальный алкоголь. Государство недополучило на этом более 70 млрд рублей», — отметил Дубин.

По его словам, ЦРПТ взаимодействует с 27 контрольными и силовыми ведомствами, что позволяет сопоставляют информацию и выявлять «отклонения и разрывы данных». «С системой интегрированы и регионы, в следующем году подобное взаимодействие с федеральными и региональными органами власти будет расширяться», — резюмировал представитель центра.

