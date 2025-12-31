В Китае разработали перспективную избирательную терапию хронического лейкоза

Китайские молекулярные биологи разработали молекулу, которая заставляет клетки лейкоза самоуничтожаться и при этом не затрагивает здоровые компоненты крови, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Stem Cell Reports.

Группа ученых во главе с профессором Даляньского университета Чжаном Чжичао выясняла, почему существующие методы лечения не могут полностью очистить организм от следов лейкоза. Препараты уничтожают большинство типов быстро делящихся раковых клеток, но не способны справиться со стволовыми клетками, связанными с развитием заболевания. Оказалось, что «стойкость» данных клеток связана со способностью необычайно эффективно перерабатывать клеточный «мусор» и активно реагировать на повреждение митохондрий, клеточных «энергостанций». Полностью отключить эти процессы нельзя, поскольку они играют важную роль и для здоровых стволовых клеток крови.

Тогда исследователи изучили, как стволовые опухолевые клетки «утилизируют» клеточный мусор и обнаружили, что ключевую роль в этом процессе играют взаимодействия между белками Hsp70 и Bim. Эти белки почти не вырабатываются здоровыми стволовыми клетками и взрослыми клетками крови, что натолкнуло ученых на мысль создать несколько молекул, мешающих им соединяться. Самую перспективную из них, S1g-10, протестировали на животных.

Работу самой интересной из них, молекулы , исследователи проверили на мышах, в чей организм были введены культуры опухолевых клеток пациентов. Инъекции данного соединения привели к тому, что число делящихся раковых клеток упало на 80% п. Это свидетельствует о высокой перспективности дальнейшей разработки новой терапии от хронического миелоидного лейкоза, подытожили ученые.

«Блокировка взаимодействий между белками Hsp70 и Bim при помощи созданной нами короткой молекулы приводит к тому, что стволовые клетки хронического миелоидного лейкоза теряют способность к самообновлению. Эксперименты показали 80% снижение численности этих клеток у мышей по сравнению с контрольной группой, причем в 60% случаев новообразования исчезли полностью, — заявили ученые, отметив нетоксичность препарата для нормальных эритроцитов.

gxpnews