В «Круге добра» заявили о «неэтичном» поведении иностранных фармпроизводителей

Иностранные производители продолжают предлагать новые лекарственные препараты для включения в перечень закупок фонда «Круг добра», но иногда делают это «крайне неэтично». Об этом заявил председатель правления фонда протоиерей Александр Ткаченко.

«Нас такая активность со стороны фармкомпанией смущает. Чтобы компании могли корректно доносить до фонда информацию о новых препаратах, мы создали прозрачный механизм взаимодействия, обсуждения, в том числе, вопросов, связанных с выводом препаратов на рынок, — фармприемную», — сказал он на итоговой годовой встрече с представителями отрасли, не приводя других подробностей.

По словам Ткаченко, экспертный совет фонда считает, что перед включением препарата в перечень закупок должно предоставляться больше данных об эффекте терапии. Кроме того, необходимо возобновить программы расширенного доступа к незарегистрированным в России лекарствам, только выходящими на мировой рынок. Фонд уже сталкивался с предложениями покупать якобы эффективные препараты, которые не смогли выйти на рынки других стран, указал председатель.

Он также отметил задержки при подписании договоров со стороны компаний и нарушения сроков поставок. Дополнительные меры в отношении таких нарушителей может ввести Федеральная антимонопольная служба — в рамках недавно подписанного с фондом соглашения. В случаях орфанных препаратов, выпускаемых в ограниченном объеме один-два раза в год, Ткаченко предложил «системно и заблаговременно предупреждать о возможностях производства, чтобы планировать обеспечение лекарствами детей, уже получающих терапию, и вновь выявленных пациентов».

Кроме того, «Круг добра» планирует договориться с фармкомпаниями, у которых закупает орфанные препараты, продавать их по той же цене взрослым пациентам, например, при закупках регионами.

gxpnews