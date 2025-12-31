Samsung Biologics приобрела первую производственную площадку в США

Американская «дочка» южнокорейской Samsung Biologics заплатит GSK $280 млн за компанию Human Genome Sciences и два ее фармацевтических производственных предприятия на территории кампуса в Роквилле, штат Мэриленд.

«Этот стратегический шаг обеспечивает Samsung Biologics первую производственную площадку в США, значительно расширяет глобальное присутствие компании и подтверждает ее долгосрочные обязательства перед американским рынком», — говорится в пресс-релизе Samsung.

Объект в Роквилле располагает возможностями для хранения лекарственных субстанций в объеме 60 тыс. л и оборудован для проведения клинических и коммерческих исследований в малых и крупных масштабах. Южнокорейская компания заявляет, что продолжит производство продукции, уже выпускаемой предприятием, а также инвестирует в расширение мощностей и модернизацию технологий, «чтобы еще больше укрепить цепочку поставок критически важных биопрепаратов в Соединенные Штаты».

Samsung Biologics, биотехнологическое подразделение всемирно известной Samsung Group, специализируется на контрактной разработке и производстве биофармацевтических препаратов. Компания обладает значительными производственными мощностями в объеме 785 тыс. л на родине, в Южной Корее.

В сентябре сообщалось, что Samsung Biologics заключила рассчитанное до конца 2029 года соглашение о контрактном производстве на сумму $1,3 млрд с неназванной фармацевтической фирмой из США. Как писало тогда издание Korea JoongAng Daily, это вторая по величине сделка, заключенная Samsung Bio с момента основания в 2011 году.

Британская GSK приобрела американскую компанию Human Genome Sciences за $3,6 млрд в 2012 году. Ранее они были партнерами, работавшими над двумя продуктами — Benlysta (белимумаб) для лечения системной красной волчанки и противодиабетическим Albiglutide (альбиглутид) от диабета. GSK хотела получить полный контроль и прибыль от Benlysta.

gxpnews