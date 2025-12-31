Сроки лечения лекарственно устойчивого туберкулеза в России сократили в 3-4 раза

Сроки лечения лекарственно устойчивого туберкулеза в России удалось сократить в 3-4 раза, сообщила главный внештатный фтизиатр Минздрава Ирина Васильева на открытом заседании совета РАН «Науки о жизни».

«Благодаря персонализированной химиотерапии на основе быстрого определения устойчивости возбудителя сроки лечения лекарственно устойчивого туберкулеза удалось сократить с 18-24 месяцев до полугода», — сказала она.

По словам эксперта, РФ занимает лидирующие мировые позиции по темпам снижения заболеваемости туберкулезом. «С 2020 года мы ежегодно обновляем исторические минимумы по ключевым показателям: заболеваемость снизилась в 3,4 раза, а смертность — в 7 раз по сравнению с пиковыми значениями за весь период наблюдения, и даже в период пандемии COVID-19 нам удалось сохранить положительный тренд», — подчеркнула фтизиатр.

Васильева также представила препарат, разработанный в Национальном медицинском исследовательском центре фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний — липосомальный микобактериофаг, который позволит справиться с проблемой лекарственной резистентности в лечении туберкулеза.

Препарат сочетает два ключевых элемента. Первый — микобактериофаг, вирус, который избирательно уничтожает палочку Коха. Фаги являются естественными врагами бактерий и эффективны против штаммов, устойчивых к большинству антибиотиков. Второй — липосома (микроскопический жировой пузырек), выполняющая роль «упаковки» для фага. Липосомы поглощаются макрофагами (клетками иммунной системы, в которых прячутся микобактерии туберкулеза). За счет этого фаг уничтожает внутриклеточную популяцию бактерий, недоступную для стандартной терапии.

