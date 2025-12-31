Росздравнадзор обновил чек-листы для проверки аптек и фармдистрибьюторов

Росздравнадзор вводит новые формы оценочных листов для федеральных аптечных сетей и организаций оптовой торговли лекарственными средствами (ЛС). Документ вступит в силу 3 января 2026 года и будет действовать до 1 сентября 2028 года.

Одно из важных нововведений — появление в чек-листах вопросов о размещении и актуальности сведений об организации и ее сотрудниках в Единой государственной информационной системе в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ), отмечают в пресс-службе ведомства. «Инспекторы будут проверять полноту и достоверность данных, что усилит контроль за квалификацией персонала и повысит прозрачность работы участников фармрынка», — говорится в сообщении.

Расширился перечень контрольных вопросов и для оптовых компаний. Особое внимание при их проверках уделят соблюдению условий хранения и транспортировки лекарств.

В обновленных чек-листы закреплены требования о наличии планов по техобслуживанию (ТО) оборудования, от которого зависит качество хранения и реализации ЛС, об обеспечении установленного температурного режима при перевозке препаратов и регулярной поверке, калибровке и ТО измерительных приборов и транспортных средств.

Дополнительные показатели оценки введены для федеральных аптек: при проверках будет запрашиваться информация о наличии специального образования у сотрудников, которые производят радиофармацевтические препараты.

gxpnews