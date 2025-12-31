Центр генетического репрограммирования разработал препарат для лечения болезни Паркинсона

Московский Центр генетического репрограммирования и генной терапии разработал отечественный препарат для лечения болезни Паркинсона. Об этом говорится в сообщении пресс-службы кабмина по итогам заседания совета по реализации федеральной программы развития генетических технологий.

«Учеными центра впервые синтезированы в виде генов и получены в виде вирусных частиц патентно чистые серотипы аденоассоциированных вирусов. Результат открывает новые возможности для разработки эффективных и безопасных генотерапевтических препаратов, в том числе для лечения спинальной мышечной атрофии. Также центр разработал препарат для лечения болезни Паркинсона, планируется начать доклинические исследования», — говорится в сообщении. Другие подробности в нем не приводятся.

Как отметила проводившая заседание вице-премьер Татьяна Голикова, в этом году начался второй этап реализации программы развития генетических технологий. В апреле по результатам конкурса были отобраны пять новых ее участников, включая Центр генетического репрограммирования, каждому из которых было выделено 300 млн рублей.

В частности, Центр по обеспечению биологической безопасности и технологической независимости направил средства на изучение перспективного класса средств против супербактерий – деполимеразы капсульных полисахаридов. «Результат работ указывает на потенциал спасения пациентов с сепсисом, где антибиотики часто бессильны», — отметили в кабмине.

В свою очередь ученые Центра высокоточных генетических технологий для медицины получили штамм эховируса-1, обладающий повышенной онколитической активностью в отношении меланомы и рака молочной железы и улучшенным профилем безопасности. Онколитические вирусы, способные избирательно повреждать опухолевые клетки, открывают новые возможности таргетной терапии и снижения токсичности лечения.

В Центре предиктивной генетики, фармакогенетики и персонализированной терапии сформированы диагностические панели для подбора индивидуализированной терапии пациентам с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями, болевым синдромом, депрессией и расстройствами психики, а также лечения ряда заболеваний у детей. «Все панели специфичны для населения РФ, что их отличает от иностранных аналогов», — отмечается в сообщении.

gxpnews