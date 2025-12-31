Регионы дополнительно получат более 930 млн рублей на льготные лекарства

Российские регионы дополнительно получат более 930 млн рублей на бесплатные лекарственные препараты, медицинские изделия и продукты лечебного питания для льготников. Распоряжение об этом подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба кабмина.

Средства поступят 11 регионам, заявившим о такой потребности. Это Карелия, Коми, Крым, Марий Эл, Тыва, Чувашия, Архангельская, Волгоградская, Орловская, Свердловская и Томская области.

Право на получение данной услуги имеют в том числе инвалиды, чернобыльцы, ветераны боевых действий, участники Великой Отечественной войны и блокадники. Потребность в лекарствах и медизделиях для конкретного пациента определяет его лечащий врач.

Как ранее отмечал Мишустин, в России постоянно повышается доступность препаратов, которые входят в перечень жизненно важных и необходимых. «В начале года список расширили еще на 18 новых наименований. Сегодня [на заседании 24 декабря] добавили еще восемь, которые применяются при лечении анемии, нейтропении, рецидивирующего перикардита, туберкулеза и злокачественных образований. Всего в перечне сейчас свыше 800 лекарств, большинство — отечественные», — сообщил он.

Мишустин также напомнил о цели увеличить в ближайшие пять лет долю жизненно необходимых и важнейших препаратов российского производства до 90%. На это нацелены профильный национальный проект и недавно принятая стратегия развития здравоохранения до 2030 года.

gxpnews