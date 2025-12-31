В США начали работать первые аптечные киоски компании Amazon

Amazon начала размещать первые аптечные киоски в своих клиниках, которые позволяют пациентам забирать лекарства сразу после приема у врача. Профессиональные ассоциации фармацевтов выступили против нововведения.

Amazon представила первые аптечные киоски при клиниках своей сети One Medical в городе Лос-Анджелес (штат Калифорния, США). В следующем году планируется разместить их по всей стране, говорится в пресс-релизе технологического гиганта.

Теперь пациенты могут получить назначенные рецептурные препараты сразу после приема у врача. В приложении Amazon им приходит уведомление о выписанном рецепте. Там они подтверждают и оплачивают заказ (стоимость сразу рассчитывается с учетом страхового покрытия), после чего выдается QR‑код, который нужно поднести к сканеру автомата.

Киоски комплектуются сотнями наименований наиболее часто используемых медикаментов — антибиотиками, ингаляторами, средствами от гипертонии. При этом перечень индивидуален для каждой клиники, и врачи могут проверить, есть ли нужный препарат в автомате при назначении. Из ассортимента исключены вещества, оборот которых строго регулируется законодательством (наркотические, психотропные и др.), а также лекарства, требующие хранения при низких температурах.