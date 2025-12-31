В США начали работать первые аптечные киоски компании Amazon

Amazon начала размещать первые аптечные киоски в своих клиниках, которые позволяют пациентам забирать лекарства сразу после приема у врача. Профессиональные ассоциации фармацевтов выступили против нововведения.

Amazon представила первые аптечные киоски при клиниках своей сети One Medical в городе Лос-Анджелес (штат Калифорния, США). В следующем году планируется разместить их по всей стране, говорится в пресс-релизе технологического гиганта.

Теперь пациенты могут получить назначенные рецептурные препараты сразу после приема у врача. В приложении Amazon им приходит уведомление о выписанном рецепте. Там они подтверждают и оплачивают заказ (стоимость сразу рассчитывается с учетом страхового покрытия), после чего выдается QR‑код, который нужно поднести к сканеру автомата.

Киоски комплектуются сотнями наименований наиболее часто используемых медикаментов — антибиотиками, ингаляторами, средствами от гипертонии. При этом перечень индивидуален для каждой клиники, и врачи могут проверить, есть ли нужный препарат в автомате при назначении. Из ассортимента исключены вещества, оборот которых строго регулируется законодательством (наркотические, психотропные и др.), а также лекарства, требующие хранения при низких температурах.

Запуск киосков вызвал критику со стороны Национальной ассоциации независимых фармацевтов США (NCPA). Глава организации Дуглас Хоуи заявил в интервью порталу Specialty Pharmacy Continuum, что такая модель сводит фармацевтическую помощь к обычной покупке товара и игнорирует важность личного взаимодействия пациента со специалистом, прошедшим многолетнюю подготовку в области фармакотерапии и лекарственной безопасности. Кроме того, в NCPA обеспокоены тем, что при подборе лечения врачи будут вынуждены ориентироваться на ограниченный набор медикаментов в киосках, а не индивидуальные потребности больных.

В ответ на это представитель Amazon отметил, что автоматы призваны не заменить традиционные аптеки, а стать их дополнением для решения проблемы с реализацией рецептов: американцы не забирают почти треть прописанных лекарств из-за необходимости посещать аптеку после визита к врачу. Компания добавила, что их киоски позволяют сразу связаться с фармацевтом по видеосвязи при необходимости, а дополнительные препараты можно заказать через онлайн-аптеку Amazon Pharmacy.

В 2018 году Amazon купила онлайн‑аптеку PillPack за 1 млрд долл., а в 2020-м развернула на ее базе Amazon Pharmacy, через которую пользователи могут заказывать лекарства и продлевать рецепты через сайт или смартфон с доставкой на дом по большинству регионов страны. В 2022-м корпорация приобрела за 3,9 млрд долл. сеть современных клиник первичной помощи One Medical, работающих по подписке. Размещение в них киосков замыкает цикл: пациент получает консультацию, диагностику и лекарства в одном месте.

Развитие автоматизированной выдачи лекарств происходит на фоне кризиса традиционных аптечных ритейлеров в Штатах. В октябре 2025 года вслед за повторным банкротством сеть Rite Aid ликвидировала последние аптеки — в лучшие времена их насчитывалось свыше 5000. CVS закрыла более 1000 точек с 2021 года, а Walgreens — около 500 за минувший год.

Фото: aboutamazon.com