Переход к единому рынку медизделий в ЕАЭС отложили на два года

Переход к единому рынку медицинских изделий отложили на два года, протокол об этом подписали страны ЕАЭС. Подать заявку на регистрацию можно будет до конца 2027 года, а переоформить документы — до 2028 года.

Формирование единого рынка медицинских изделий в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) отложили на два года. Такие изменения внесены в соглашение между странами союза, следует из протокола, опубликованного на правовом портале ЕАЭС 29 декабря.

Согласно подписанному странами протоколу сроки сдвинули следующим образом:

период завершения гармонизации законодательств и применения единых правил обращения медицинских изделий продлен до 2027 года (ранее — 2025 год);

срок, после которого национальные документы об оценке соответствия утратят силу на территории союза, перенесен на 2028 год (ранее — 2026 год);

прекращение действия разрешений на ввоз, выданных по национальным правилам, откладывается до 2028 года.

Протокол временно применяется через десять дней после подписания, а его окончательное вступление в силу наступит после завершения всеми странами ЕАЭС необходимых внутригосударственных ратификационных процедур.

Ранее перенос на два года перехода на единые правила обращения медизделий в странах ЕАЭС одобрило правительство РФ.

Фото: 123rf.com