Вакцину от ВПЧ включат в Национальный календарь прививок в 2027 году, сообщил Сергей Леонов. По его словам, вопрос находится на финальной стадии реализации.

Глава комитета Госдумы РФ по охране здоровья Сергей Леонов заявил, что вакцина от вируса папилломы человека (ВПЧ) может стать бесплатной для россиян. Как сообщил он в интервью ТАСС, в 2027 году ее планируют добавить в Национальный календарь прививок.

По словам Сергея Леонова, в 2026 году планируется законодательно принять соответствующее решение. Инициатива также потребует выделения дополнительных средств: при рассмотрении бюджета на 2027 год и последующие годы учтут введение вакцин в календарь.

Он также отметил, что прививка от ВПЧ в том числе связана с профилактикой онкозаболеваний у женщин, и врачебное сообщество ждет введения в календарь прививок этой вакцины. «Эта работа ведется, производственные площадки готовятся. Ученый вопрос решен по поводу этих вакцин. И вот вопрос на финальной стадии реализации», — добавил он. Ранее Минздрав РФ неоднократно сдвигал сроки внесения прививок от ВПЧ, менигококковой инфекции, ветряной оспы и ротовирусной инфекции в Национальный календарь прививок. Изменения собираются внести в Стратегию развития иммунопрофилактики инфекционных болезней на период до 2035 года и план ее реализации. Этот документ был утвержден в 2021 году. Согласно ему в Национальный календарь должны были быть включены вакцины от ротавирусной инфекции в 2022 году, ветряной оспы в 2024 году, ВПЧ в 2024 году и менигококковой инфекции в 2025 году. Однако этого плана правительство РФ не придерживается. Фото: пресс-служба Госдумы РФ

Дина Коблова

pharmvestnik