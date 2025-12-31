Правительство РФ продлило упрощенную процедуру госрегистрации лекарств и медизделий

Упрощенная госрегистрация лекарств продлена до 2036 года, медицинских изделий — до 2028 года. Решение закреплено постановлением правительства РФ и призвано поддержать рынок в условиях санкций, предотвратив перебои с поставками.

Правительство РФ продлило упрощенные процедуры госрегистрации отдельных препаратов до 1 января 2036 года и наиболее востребованных медицинских изделий до 31 декабря 2028 года. Постановление № 2158 от 26.12.2025 подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

«Решение позволит сохранить стабильность рынка медикаментов и медицинских изделий, оказавшегося под влиянием последствий внешних санкций», — сообщили в пресс-службе правительства РФ.