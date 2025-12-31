Правительство РФ продлило упрощенную процедуру госрегистрации лекарств и медизделий
Упрощенная госрегистрация лекарств продлена до 2036 года, медицинских изделий — до 2028 года. Решение закреплено постановлением правительства РФ и призвано поддержать рынок в условиях санкций, предотвратив перебои с поставками.
Правительство РФ продлило упрощенные процедуры госрегистрации отдельных препаратов до 1 января 2036 года и наиболее востребованных медицинских изделий до 31 декабря 2028 года. Постановление № 2158 от 26.12.2025 подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
«Решение позволит сохранить стабильность рынка медикаментов и медицинских изделий, оказавшегося под влиянием последствий внешних санкций», — сообщили в пресс-службе правительства РФ.
Благодаря упрощенному порядку участники фармрынка могут в короткий срок оформить все необходимые документы, чтобы быстрее вывести лекарства и медизделия на рынок. Это поможет избежать дефицита и перебоев с поставками в аптеки, поликлиники и больницы.
Изменения вносятся в постановления:
- № 441 от 03.04.2020 (особенности обращения лекарств, которые предназначены для применения в условиях возникновения и ликвидации чрезвычайной ситуации и лечения заболеваний, представляющих опасность для окружающих, а также заболеваний, полученных из-за воздействия неблагоприятных химических, биологических и радиационных факторов);
- № 552 от 01.04.2022 (особенности обращения, включая особенности госрегистрации, медицинских изделий в случае их дефектуры или риска возникновения дефектуры из-за санкций).
Ранее действие этих постановлений было продлено до 1 января 2028 года.
Препараты и медицинские изделия, которые можно регистрировать в упрощенном порядке, определяет специальная межведомственная комиссия. В ее состав входят представители Минздрава РФ, Росздравнадзора, Минпромторга РФ, Минфина РФ, Федеральной антимонопольной службы РФ и Федеральной таможенной службы РФ.
Фото: 123rf.com