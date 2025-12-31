Как изменилось число рассмотренных судами дел о фальсицифированных ЛС, МИ и БАД за три года

В первом полугодии 2025 года арбитражные суды регионов страны рассмотрели 11 дел об административных правонарушениях в сфере обращения фальсифицированных, контрафактных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий и оборота фальсифицированных биологически активных добавок. Во всех 11 были вынесены решения о привлечении к административной ответственности. Общий размер штрафов составил 1,75 млн руб. Соответствующая статистика опубликована на сайте Судебного департамента при Верховном суде РФ.

Так, в феврале этого года Арбитражный суд Саратовской области удовлетворил иск Росздравнадзора о привлечении к административной ответственности АС «Ригла» по ст.6.33 КоАП РФ (обращение фальсифицированных, контрафактных, недоброкачественных лекарственных средств), писал «ФВ». Назначен штраф в 500 тыс. руб.

В аналогичный период 2024 года было рассмотрено восемь дел. В удовлетворении двух исков судьи отказали, а по шести — вынесли решение о привлечении к административной ответственности. Правонарушителями признаны пять юрлиц и один ИП. Сумма штрафов составила 1,3 млн руб.

В первом полугодии 2023 года суды субъектов рассмотрели пять подобных дел. В четырех случаях вынесены решения о привлечении к административной ответственности трех юрлиц и одного ИП. Наложены штрафы на сумму 610 тыс. руб.

В более ранние периоды статистические отчеты по полугодиям Департаментом не публиковались. Из отчета за 2022 год следует, что за 12 мес. было рассмотрено 40 дел об обращении фальсифицированных, контрафактных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий и обороте фальсифицированных БАД. В 33 случаях правонарушители привлечены к административной ответственности. Наказаны 19 юрлиц и 12 ИП: штрафами на 6,6 млн руб. и приостановлением деятельности. Вероятно, такое увеличение — отголоски пандемии коронавируса, когда на рынке оказалось много медицинских изделий сомнительного качества, о чем сообщал «ФВ».

Фото: 123rf.com

Екатерина Погонцева

pharmvestnik