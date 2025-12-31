На российском рынке появился новый препарат для лечения аллергии Как изменилось число рассмотренных судами дел о фальсицифированных ЛС, МИ и БАД за три года » Обзор регуляторных одобрений в США, ЕС, КНР и Великобритании Мировые регуляторы завершили последние две недели года одобрением 16 препаратов. FDA зарегистрировало таблетки для похудения на основе семаглутида. В Евросоюзе появится первый ингибитор BTK для лечения иммунной тромбоцитопении. На китайский рынок выйдет первый агонист мускариновых рецепторов от шизофрении. Великобритания утвердила средство для профилактики ВИЧ раз в полгода. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) Новые препараты Exdensur (депемокимаб/depemokimab) Компания-разработчик: GSK.

GSK. Показание: дополнительная поддерживающая терапия тяжелой формы бронхиальной астмы у пациентов старше 12 лет – заболевание, при котором избыток эозинофилов (белых кровяных клеток) вызывает хроническое воспаление дыхательных путей.

дополнительная поддерживающая терапия тяжелой формы бронхиальной астмы у пациентов старше 12 лет – заболевание, при котором избыток эозинофилов (белых кровяных клеток) вызывает хроническое воспаление дыхательных путей. Механизм действия: блокирует интерлейкин-5 (ИЛ-5) – цитокин, стимулирующий чрезмерную выработку эозинофилов при астме.

блокирует интерлейкин-5 (ИЛ-5) – цитокин, стимулирующий чрезмерную выработку эозинофилов при астме. Результаты клинических испытаний: в III фазе SWIFT-1 и SWIFT-2 препарат уменьшил число приступов болезни в среднем на 54% по сравнению с плацебо.

в III фазе SWIFT-1 и SWIFT-2 препарат уменьшил число приступов болезни в среднем на 54% по сравнению с плацебо. Особенности: первое средство от астмы для введения раз в полгода; зарегистрирован в Великобритании и ЕС. Myqorzo (афикамтен/aficamten) Компания-разработчик : Cytokinetics.

: Cytokinetics. Показание: обструктивная форма гипертрофической кардиомиопатии (ГКМП) у взрослых – заболевание, при котором утолщенная сердечная мышца сокращается слишком сильно, перекрывая выходной тракт левого желудочка, из-за чего возникает одышка, повышенная утомляемость и боли в грудной клетке.

обструктивная форма гипертрофической кардиомиопатии (ГКМП) у взрослых – заболевание, при котором утолщенная сердечная мышца сокращается слишком сильно, перекрывая выходной тракт левого желудочка, из-за чего возникает одышка, повышенная утомляемость и боли в грудной клетке. Механизм действия: блокирует миозин – белок сердечной мышцы, который отвечает за ее сокращение.

блокирует миозин – белок сердечной мышцы, который отвечает за ее сокращение. Результаты клинических испытаний: в III фазе SEQUOIA-HCM препарат улучшил общую клиническую картину, способность переносить нагрузки и показатели кровообращения – не было зарегистрировано ни одного случая усугубления сердечной недостаточности.

в III фазе SEQUOIA-HCM препарат улучшил общую клиническую картину, способность переносить нагрузки и показатели кровообращения – не было зарегистрировано ни одного случая усугубления сердечной недостаточности. Особенности: первый продукт, который Cytokinetics удалось вывести на рынок США за 27 лет своего существования; параллельно зарегистрирован в КНР. Yartemlea (нарсоплимаб/narsoplimab) Компания-разработчик : Omeros Corporation.

: Omeros Corporation. Показание: тромботическая микроангиопатия после трансплантации гемопоэтических стволовых клеток у пациентов старше двух лет – опасное для жизни осложнение трансплантации, при котором происходит повреждение сосудов, образование кровяных сгустков и поражение органов.

тромботическая микроангиопатия после трансплантации гемопоэтических стволовых клеток у пациентов старше двух лет – опасное для жизни осложнение трансплантации, при котором происходит повреждение сосудов, образование кровяных сгустков и поражение органов. Механизм действия: блокирует фермент MASP-2, запускающий лектиновый путь активации системы комплемента – часть врожденного иммунитета, которая при трансплантации стволовых клеток ошибочно активируется и начинает атаковать клетки сосудов организма.

блокирует фермент MASP-2, запускающий лектиновый путь активации системы комплемента – часть врожденного иммунитета, которая при трансплантации стволовых клеток ошибочно активируется и начинает атаковать клетки сосудов организма. Результаты клинических испытаний: во II фазе OMS721-TMA-001 препарат улучшил общее состояние 17 из 28 участников (61%).

во II фазе OMS721-TMA-001 препарат улучшил общее состояние 17 из 28 участников (61%). Особенности: первое лекарство для этого показания и первый ингибитор лектинового пути. Расширение показаний Accrufer (мальтол железа/ferric maltol) Компания-разработчик: Shield Therapeutics.

Shield Therapeutics. Новое показание: дефицит железа у детей старше 10 лет.

дефицит железа у детей старше 10 лет. Механизм действия: устойчивое соединение трехвалентного железа с мальтолом обеспечивает всасывание железа в кишечнике и практически не оказывает токсического действия на желудочно-кишечный тракт.

устойчивое соединение трехвалентного железа с мальтолом обеспечивает всасывание железа в кишечнике и практически не оказывает токсического действия на желудочно-кишечный тракт. Результаты клинических испытаний: в FORTIS через три месяца препарат увеличил уровень гемоглобина у 24 участников в возрасте от 10 до 17 лет на 1,1 г/дл (средний исходный – 10,73, нормой считается ≥11–12).

в FORTIS через три месяца препарат увеличил уровень гемоглобина у 24 участников в возрасте от 10 до 17 лет на 1,1 г/дл (средний исходный – 10,73, нормой считается ≥11–12). Особенности: первый рецептурный пероральный препарат для лечения дефицита железа у детей; впервые зарегистрирован в 2019 году, но был разрешен для использования только взрослыми. Rubraca (рукапариб/rucaparib) Компания-разработчик: pharmaand GmbH, в США продвижением занимается Tolmar.

pharmaand GmbH, в США продвижением занимается Tolmar. Показание: метастатический кастрационно-резистентный раком предстательной железы (мКРРПЖ) с мутацией в гене BRCA1/2 (выявляется в 13% случаев этой болезни) у взрослых, ранее получавших гормональную терапию.

метастатический кастрационно-резистентный раком предстательной железы (мКРРПЖ) с мутацией в гене BRCA1/2 (выявляется в 13% случаев этой болезни) у взрослых, ранее получавших гормональную терапию. Механизм действия: блокирует поли(АДФ-рибоза)-полимеразу (PARP) – фермент, участвующий в процессах восстановления однонитевых повреждений ДНК; повреждения копятся в опухолевых клетках, что вызывает их уничтожение.

блокирует поли(АДФ-рибоза)-полимеразу (PARP) – фермент, участвующий в процессах восстановления однонитевых повреждений ДНК; повреждения копятся в опухолевых клетках, что вызывает их уничтожение. Результаты клинических испытаний: в III фазе TRITON3 у получавших препарат выживаемость без прогрессирования составила 11,2 месяца в группе, в которой давали доцетаксел (химиотерапию), – 6,4 месяца.

в III фазе TRITON3 у получавших препарат выживаемость без прогрессирования составила 11,2 месяца в группе, в которой давали доцетаксел (химиотерапию), – 6,4 месяца. Особенности: впервые лекарство зарегистрировано в 2016 году для лечения рака яичников после двух и более курсов химиотерапии, в 2020-м – рака простаты после химиотерапии; теперь средство можно назначать до нее. Wegovy (семаглутид) Компания-разработчик: Novo Nordisk.

Novo Nordisk. Показание: снижение веса, уменьшение риска инфаркта миокарда, инсульта и смерти от сердечно-сосудистых заболеваний у взрослых с ожирением или избыточной массой тела.

снижение веса, уменьшение риска инфаркта миокарда, инсульта и смерти от сердечно-сосудистых заболеваний у взрослых с ожирением или избыточной массой тела. Механизм действия: имитирует действие глюкагоноподобного пептида-1 (ГПП-1) – гормона, вырабатываемого в кишечнике после приема пищи; это замедляет опорожнение желудка и подавляет аппетит через воздействие на центры голода в головном мозге.

имитирует действие глюкагоноподобного пептида-1 (ГПП-1) – гормона, вырабатываемого в кишечнике после приема пищи; это замедляет опорожнение желудка и подавляет аппетит через воздействие на центры голода в головном мозге. Результаты клинических испытаний: в III фазе OASIS 4 препарат снизил вес участников в среднем на 16,6%, показатель в группе плацебо – 2,7%; каждый третий похудел более чем на 20%.

в III фазе OASIS 4 препарат снизил вес участников в среднем на 16,6%, показатель в группе плацебо – 2,7%; каждый третий похудел более чем на 20%. Особенности: первый агонист ГПП-1 в виде таблеток; поступит на рынок США в январе по 149 долл. за месячный курс; инъекционный Wegovy зарегистрирован в 2021 году. Европейская комиссия (ЕК) Новые препараты Wayrilz (рилзабрутиниб/rilzabrutinib) Компания-разработчик: Sanofi.

Sanofi. Показание: иммунная тромбоцитопения у взрослых, которым не помогают другие методы лечения. Это редкое аутоиммунное заболевание крови, при котором организм ошибочно уничтожает собственные тромбоциты, что приводит к повышенному риску кровотечений.

иммунная тромбоцитопения у взрослых, которым не помогают другие методы лечения. Это редкое аутоиммунное заболевание крови, при котором организм ошибочно уничтожает собственные тромбоциты, что приводит к повышенному риску кровотечений. Механизм действия: блокирует тирозинкиназу Брутона (BTK), чтобы подавить выработку аутоантител, разрушающих тромбоциты.

блокирует тирозинкиназу Брутона (BTK), чтобы подавить выработку аутоантител, разрушающих тромбоциты. Результаты клинических испытаний: в III фазе LUNA 3 с участием 202 человек за полгода препарат нормализовал уровень тромбоцитов в 23% случаев (в группе плацебо – ни у кого), а результат сохранялся продолжительное время.

в III фазе LUNA 3 с участием 202 человек за полгода препарат нормализовал уровень тромбоцитов в 23% случаев (в группе плацебо – ни у кого), а результат сохранялся продолжительное время. Особенности: первый ингибитор BTK для этого показания; ранее зарегистрирован в США и Великобритании. Национальное управление медицинских продуктов Китая (NMPA) Новые препараты Kaijiele/凯捷乐 (ксаномелин + троспия хлорид/xanomeline + trospium chloride) Компания-разработчик: Zai Lab

Zai Lab Показание: шизофрения у взрослых.

шизофрения у взрослых. Механизм действия: активирует мускариновые рецепторы подтипов М1 и М4 в головном мозге, модулируя нейронные цепи, участвующие в патофизиологии болезни.

активирует мускариновые рецепторы подтипов М1 и М4 в головном мозге, модулируя нейронные цепи, участвующие в патофизиологии болезни. Результаты клинических испытаний: в III фазе ZL-2701-001 препарат уменьшил общий балл по шкале оценки позитивных и негативных синдромов шизофрении (PANSS) на 16,9 балла, плацебо – на 7,7 (максимальный – 210).

в III фазе ZL-2701-001 препарат уменьшил общий балл по шкале оценки позитивных и негативных синдромов шизофрении (PANSS) на 16,9 балла, плацебо – на 7,7 (максимальный – 210). Особенности: первый агонист мускариновых рецепторов в КНР; не воздействует на дофаминовые рецепторы, что позволяет избежать побочных эффектов, характерных для традиционных антипсихотиков (двигательные нарушения, набор веса); зарегистрирован американским регулятором в сентябре 2024 года под торговым наименованием Cobenfy. Tabosun (ипилимумаб N01/ipilimumab N01) Компания-разработчик: Innovent Biologics.

Innovent Biologics. Показание: IIB–III стадия резектабельного рака толстой кишки с высоким уровнем микросателлитной нестабильности (MSI-H) или дефицитом системы репарации неспаренных оснований ДНК (dMMR); лечение в комбинации с синтилимабом – ингибитором белка программируемой клеточной смерти (PD-1).

IIB–III стадия резектабельного рака толстой кишки с высоким уровнем микросателлитной нестабильности (MSI-H) или дефицитом системы репарации неспаренных оснований ДНК (dMMR); лечение в комбинации с синтилимабом – ингибитором белка программируемой клеточной смерти (PD-1). Механизм действия: блокирует CTLA-4 (цитотоксический Т-лимфоцит-ассоциированный белок 4) – «тормоз» иммунной системы, который останавливает активность и размножение Т-клеток в организме; опухоли могут использовать этот механизм для подавления иммунитета.

блокирует CTLA-4 (цитотоксический Т-лимфоцит-ассоциированный белок 4) – «тормоз» иммунной системы, который останавливает активность и размножение Т-клеток в организме; опухоли могут использовать этот механизм для подавления иммунитета. Результаты клинических испытаний: в III фазе NeoShot комбинация полностью избавила от опухолевых клеток 82% участников.

в III фазе NeoShot комбинация полностью избавила от опухолевых клеток 82% участников. Особенности: первый ингибитор CTLA-4 в КНР; первое в мире сочетание средств, нацеленных на CTLA-4 и PD-1. Xingshuping/星舒平 (афикамтен/aficamten) Компания-разработчик: Cytokinetics; держатель прав в КНР – Ji Xing Pharmaceuticals.

Cytokinetics; держатель прав в КНР – Ji Xing Pharmaceuticals. Показание: обструктивная форма ГКМП у взрослых.

обструктивная форма ГКМП у взрослых. Механизм действия: блокирует миозин – белок сердечной мышцы, который отвечает за ее сокращение.

блокирует миозин – белок сердечной мышцы, который отвечает за ее сокращение. Результаты клинических испытаний: в III фазе SEQUOIA-HCM препарат улучшил общую клиническую картину, способность переносить нагрузки и показатели кровообращения – не было зарегистрировано ни одного случая усугубления сердечной недостаточности. Beijiemai/贝捷迈 (пимикотиниб/pimicotinib) Компании-разработчики: Merck KGaA, разработан совместно с Abbisko Therapeutics.

Merck KGaA, разработан совместно с Abbisko Therapeutics. Показание: теносиновиальная гигантоклеточная опухоль (TGCT) – редкое доброкачественное заболевание суставов, при котором в синовиальной ткани между ними происходит избыточное размножение макрофагов и гигантских клеток, что вызывает боль, отек, ограничение подвижности и разрушение окружающих структур.

теносиновиальная гигантоклеточная опухоль (TGCT) – редкое доброкачественное заболевание суставов, при котором в синовиальной ткани между ними происходит избыточное размножение макрофагов и гигантских клеток, что вызывает боль, отек, ограничение подвижности и разрушение окружающих структур. Механизм действия: блокирует рецептор колониестимулирующего фактора 1 (CSF1R) – белок, регулирующий размножение и выживание макрофагов и гигантских клеток.

блокирует рецептор колониестимулирующего фактора 1 (CSF1R) – белок, регулирующий размножение и выживание макрофагов и гигантских клеток. Результаты клинических испытаний: в III фазе MANEUVER препарат уменьшил размер опухоли более чем на 30% у 54% участников, плацебо – у 3%.

в III фазе MANEUVER препарат уменьшил размер опухоли более чем на 30% у 54% участников, плацебо – у 3%. Особенности: первый медикаментозный метод лечения для этого показания; хирургическое вмешательство остается стандартом, но часто влечет за собой рецидивы и развитие функциональных нарушений. Evenity/益稳挺 (ромосозумаб/romosozumab) Компании-разработчики: Amgen совместно с UCB.

Amgen совместно с UCB. Показание: остеопороз у женщин в постменопаузе с высоким риском переломов – заболевание, при котором кости становятся хрупкими из-за снижения плотности.

остеопороз у женщин в постменопаузе с высоким риском переломов – заболевание, при котором кости становятся хрупкими из-за снижения плотности. Механизм действия: блокирует склеростин – белок, подавляющий образование новой костной ткани; одновременно уменьшает активность остеокластов – клеток, разрушающих кости.

блокирует склеростин – белок, подавляющий образование новой костной ткани; одновременно уменьшает активность остеокластов – клеток, разрушающих кости. Результаты клинических испытаний: в III фазе FRAME спустя год применения препарат снизил риск переломов позвонков на 73% по сравнению с плацебо.

в III фазе FRAME спустя год применения препарат снизил риск переломов позвонков на 73% по сравнению с плацебо. Особенности: первое средство от остеопороза с двойным механизмом действия; вышел на рынки США и ЕС в 2019 году. Расширение показаний Wegovy (семаглутид) Компания-разработчик: Novo Nordisk.

Novo Nordisk. Новое показание: снижение риска инфаркта, инсульта и смерти от сердечно-сосудистых заболеваний у взрослых с индексом массы тела ≥27.

снижение риска инфаркта, инсульта и смерти от сердечно-сосудистых заболеваний у взрослых с индексом массы тела ≥27. Механизм действия: агонист рецепторов ГПП-1.

агонист рецепторов ГПП-1. Результаты клинических испытаний: в исследовании III фазы SELECT препарат снизил риск инфаркта, инсульта и смерти от сердечно-сосудистых заболеваний на 20%.

в исследовании III фазы SELECT препарат снизил риск инфаркта, инсульта и смерти от сердечно-сосудистых заболеваний на 20%. Особенности: пятое показание семаглутида в Китае, среди других – сахарный диабет 2-го типа, избыточный вес, профилактика сердечных заболеваний при диабете, хроническая болезнь почек при диабете. «Нукала» (меполизумаб) Компания-разработчик: GSK.

GSK. Новое показание: поддерживающая терапия хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ) у взрослых.

поддерживающая терапия хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ) у взрослых. Механизм действия: блокирует ИЛ-5.

блокирует ИЛ-5. Результаты клинических испытаний: в III фазе MATINEE и METREX добавление меполизумаба к стандартной терапии (ингаляционный кортикостероид, бета-агонист и мускариновый антагонист) уменьшило число приступов ХОБЛ средней и тяжелой степени на 18–21% по сравнению с плацебо.

в III фазе MATINEE и METREX добавление меполизумаба к стандартной терапии (ингаляционный кортикостероид, бета-агонист и мускариновый антагонист) уменьшило число приступов ХОБЛ средней и тяжелой степени на 18–21% по сравнению с плацебо. Особенности: первое в КНР биологическое средство от ХОБЛ, нацеленное на ИЛ-5; меполизумаб уже зарегистрирован китайским регулятором для лечения тяжелой формы эозинофильной астмы (2021), эозинофильного гранулематоза с полиангиитом (2024) и хронического риносинусита с назальными полипами (2025). ​«Фазенра» (бенрализумаб) Компания-разработчик: AstraZeneca.

AstraZeneca. Новое показание: эозинофильный гранулематоз с полиангиитом – редкая аутоиммунная патология заболевание, при которой в крови и тканях повышается количество эозинофилов, возникает воспаление средних и мелких сосудов, что ведет к повреждению ряда органов.

эозинофильный гранулематоз с полиангиитом – редкая аутоиммунная патология заболевание, при которой в крови и тканях повышается количество эозинофилов, возникает воспаление средних и мелких сосудов, что ведет к повреждению ряда органов. Механизм действия: связывается с рецепторами ИЛ-5 (IL-5R) на поверхности эозинофилов, маркируя их для уничтожения иммунной системой.

связывается с рецепторами ИЛ-5 (IL-5R) на поверхности эозинофилов, маркируя их для уничтожения иммунной системой. Результаты клинических испытаний: в III фазе MANDARA через год лечения препаратом ремиссия наступила у 59% участников, причем 41% смогли полностью прекратить прием пероральных кортикостероидов.

в III фазе MANDARA через год лечения препаратом ремиссия наступила у 59% участников, причем 41% смогли полностью прекратить прием пероральных кортикостероидов. Особенности: первый антагонист IL-5R для этого показания в КНР; удобный режим дозирования – инъекции делаются подкожно раз в четыре недели. Агентство по регулированию лекарственных средств и изделий медицинского назначения Великобритании (MHRA) Новые препараты Yeytuo (ленакапавир/lenacapavir) Компания-разработчик: Gilead Sciences.

Gilead Sciences. Показание: доконтактная профилактика ВИЧ-1 инфекции у взрослых и подростков.

доконтактная профилактика ВИЧ-1 инфекции у взрослых и подростков. Механизм действия: связывается с белками, образующими защитную оболочку вируса (капсид), нарушает их структуру, делая невозможным дальнейшее размножение патогена.

связывается с белками, образующими защитную оболочку вируса (капсид), нарушает их структуру, делая невозможным дальнейшее размножение патогена. Результаты клинических испытаний: в III фазе PURPOSE 1 и PURPOSE 2 почти у всех участников, получавших инъекции препарата каждые 26 недель, ВИЧ не был обнаружен.

в III фазе PURPOSE 1 и PURPOSE 2 почти у всех участников, получавших инъекции препарата каждые 26 недель, ВИЧ не был обнаружен. Особенности: первая антиретровирусная терапия для введения раз в полгода; ранее одобрена как Yeytuo в ЕС и Yeztugo в США. Регулятор Торговое наименование МНН Компания Показание (кратко) FDA Exdensur Депемокимаб GSK Тяжелая бронхиальная астма с эозинофильным фенотипом у пациентов ≥12 лет Myqorzo Афикамтен Cytokinetics Обструктивная гипертрофическая кардиомиопатия у взрослых Yartemlea Нарсоплимаб Omeros Corporation ТМА, ассоциированная с трансплантацией гемопоэтических стволовых клеток (≥2 лет) Accrufer Мальтол железа Shield Therapeutics Дефицит железа у детей ≥10 лет (расширение показаний) Rubraca Рукапариб pharmaand GmbH / Tolmar Метастатический КРРПЖ с мутацией BRCA1/2 (конверсия в полное одобрение) Wegovy (таблетки) Семаглутид Novo Nordisk Снижение веса и уменьшение сердечно-сосудистого риска при ожирении ЕК Wayrilz Рилзабрутиниб Sanofi Иммунная тромбоцитопения, рефрактерная к другим видам лечения NMPA Kaijiele / 凯捷乐 Ксаномелин + троспия хлорид Zai Lab Шизофрения у взрослых Tabosun / 达伯欣 Ипилимумаб N01 Innovent Biologics Резектабельный рак толстой кишки IIB-III стадии MSI-H/dMMR (неоадъювантно с синтилимабом) Xingshuping / 星舒平 Афикамтен Cytokinetics / Ji Xing Pharmaceuticals Обструктивная гипертрофическая кардиомиопатия у взрослых Beijiemai / 贝捷迈 Пимикотиниб Merck KGaA / Abbisko Therapeutics Нерезектабельная теносиновиальная гигантоклеточная опухоль Evenity / 益稳挺 Ромосозумаб Amgen / UCB Остеопороз у женщин в постменопаузе с высоким риском переломов Wegovy Семаглутид Novo Nordisk Снижение сердечно-сосудистого риска при ожирении (расширение показаний) «Нукала» Меполизумаб GSK ХОБЛ с эозинофильным фенотипом (расширение показаний) «Фазенра» Бенрализумаб AstraZeneca Эозинофильный гранулематоз с полиангиитом (расширение показаний) MHRA Yeytuo Ленакапавир Gilead Sciences Доконтактная профилактика ВИЧ-1 инфекции у взрослых и подростков Источник: пресс-релизы регуляторов и компаний.

Фото: 123rf.com Владимир

pharmvestnik

Заболотских