Обзор регуляторных одобрений в США, ЕС, КНР и Великобритании

Мировые регуляторы завершили последние две недели года одобрением 16 препаратов. FDA зарегистрировало таблетки для похудения на основе семаглутида. В Евросоюзе появится первый ингибитор BTK для лечения иммунной тромбоцитопении. На китайский рынок выйдет первый агонист мускариновых рецепторов от шизофрении. Великобритания утвердила средство для профилактики ВИЧ раз в полгода.
Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA)
Новые препараты
Exdensur (депемокимаб/depemokimab)
- Компания-разработчик: GSK.
- Показание: дополнительная поддерживающая терапия тяжелой формы бронхиальной астмы у пациентов старше 12 лет – заболевание, при котором избыток эозинофилов (белых кровяных клеток) вызывает хроническое воспаление дыхательных путей.
- Механизм действия: блокирует интерлейкин-5 (ИЛ-5) – цитокин, стимулирующий чрезмерную выработку эозинофилов при астме.
- Результаты клинических испытаний: в III фазе SWIFT-1 и SWIFT-2 препарат уменьшил число приступов болезни в среднем на 54% по сравнению с плацебо.
- Особенности: первое средство от астмы для введения раз в полгода; зарегистрирован в Великобритании и ЕС.
Myqorzo (афикамтен/aficamten)
- Компания-разработчик: Cytokinetics.
- Показание: обструктивная форма гипертрофической кардиомиопатии (ГКМП) у взрослых – заболевание, при котором утолщенная сердечная мышца сокращается слишком сильно, перекрывая выходной тракт левого желудочка, из-за чего возникает одышка, повышенная утомляемость и боли в грудной клетке.
- Механизм действия: блокирует миозин – белок сердечной мышцы, который отвечает за ее сокращение.
- Результаты клинических испытаний: в III фазе SEQUOIA-HCM препарат улучшил общую клиническую картину, способность переносить нагрузки и показатели кровообращения – не было зарегистрировано ни одного случая усугубления сердечной недостаточности.
- Особенности: первый продукт, который Cytokinetics удалось вывести на рынок США за 27 лет своего существования; параллельно зарегистрирован в КНР.
Yartemlea (нарсоплимаб/narsoplimab)
- Компания-разработчик: Omeros Corporation.
- Показание: тромботическая микроангиопатия после трансплантации гемопоэтических стволовых клеток у пациентов старше двух лет – опасное для жизни осложнение трансплантации, при котором происходит повреждение сосудов, образование кровяных сгустков и поражение органов.
- Механизм действия: блокирует фермент MASP-2, запускающий лектиновый путь активации системы комплемента – часть врожденного иммунитета, которая при трансплантации стволовых клеток ошибочно активируется и начинает атаковать клетки сосудов организма.
- Результаты клинических испытаний: во II фазе OMS721-TMA-001 препарат улучшил общее состояние 17 из 28 участников (61%).
- Особенности: первое лекарство для этого показания и первый ингибитор лектинового пути.
Расширение показаний
Accrufer (мальтол железа/ferric maltol)
- Компания-разработчик: Shield Therapeutics.
- Новое показание: дефицит железа у детей старше 10 лет.
- Механизм действия: устойчивое соединение трехвалентного железа с мальтолом обеспечивает всасывание железа в кишечнике и практически не оказывает токсического действия на желудочно-кишечный тракт.
- Результаты клинических испытаний: в FORTIS через три месяца препарат увеличил уровень гемоглобина у 24 участников в возрасте от 10 до 17 лет на 1,1 г/дл (средний исходный – 10,73, нормой считается ≥11–12).
- Особенности: первый рецептурный пероральный препарат для лечения дефицита железа у детей; впервые зарегистрирован в 2019 году, но был разрешен для использования только взрослыми.
Rubraca (рукапариб/rucaparib)
- Компания-разработчик: pharmaand GmbH, в США продвижением занимается Tolmar.
- Показание: метастатический кастрационно-резистентный раком предстательной железы (мКРРПЖ) с мутацией в гене BRCA1/2 (выявляется в 13% случаев этой болезни) у взрослых, ранее получавших гормональную терапию.
- Механизм действия: блокирует поли(АДФ-рибоза)-полимеразу (PARP) – фермент, участвующий в процессах восстановления однонитевых повреждений ДНК; повреждения копятся в опухолевых клетках, что вызывает их уничтожение.
- Результаты клинических испытаний: в III фазе TRITON3 у получавших препарат выживаемость без прогрессирования составила 11,2 месяца в группе, в которой давали доцетаксел (химиотерапию), – 6,4 месяца.
- Особенности: впервые лекарство зарегистрировано в 2016 году для лечения рака яичников после двух и более курсов химиотерапии, в 2020-м – рака простаты после химиотерапии; теперь средство можно назначать до нее.
Wegovy (семаглутид)
- Компания-разработчик: Novo Nordisk.
- Показание: снижение веса, уменьшение риска инфаркта миокарда, инсульта и смерти от сердечно-сосудистых заболеваний у взрослых с ожирением или избыточной массой тела.
- Механизм действия: имитирует действие глюкагоноподобного пептида-1 (ГПП-1) – гормона, вырабатываемого в кишечнике после приема пищи; это замедляет опорожнение желудка и подавляет аппетит через воздействие на центры голода в головном мозге.
- Результаты клинических испытаний: в III фазе OASIS 4 препарат снизил вес участников в среднем на 16,6%, показатель в группе плацебо – 2,7%; каждый третий похудел более чем на 20%.
- Особенности: первый агонист ГПП-1 в виде таблеток; поступит на рынок США в январе по 149 долл. за месячный курс; инъекционный Wegovy зарегистрирован в 2021 году.
Европейская комиссия (ЕК)
Новые препараты
Wayrilz (рилзабрутиниб/rilzabrutinib)
- Компания-разработчик: Sanofi.
- Показание: иммунная тромбоцитопения у взрослых, которым не помогают другие методы лечения. Это редкое аутоиммунное заболевание крови, при котором организм ошибочно уничтожает собственные тромбоциты, что приводит к повышенному риску кровотечений.
- Механизм действия: блокирует тирозинкиназу Брутона (BTK), чтобы подавить выработку аутоантител, разрушающих тромбоциты.
- Результаты клинических испытаний: в III фазе LUNA 3 с участием 202 человек за полгода препарат нормализовал уровень тромбоцитов в 23% случаев (в группе плацебо – ни у кого), а результат сохранялся продолжительное время.
- Особенности: первый ингибитор BTK для этого показания; ранее зарегистрирован в США и Великобритании.
Национальное управление медицинских продуктов Китая (NMPA)
Новые препараты
Kaijiele/凯捷乐 (ксаномелин + троспия хлорид/xanomeline + trospium chloride)
- Компания-разработчик: Zai Lab
- Показание: шизофрения у взрослых.
- Механизм действия: активирует мускариновые рецепторы подтипов М1 и М4 в головном мозге, модулируя нейронные цепи, участвующие в патофизиологии болезни.
- Результаты клинических испытаний: в III фазе ZL-2701-001 препарат уменьшил общий балл по шкале оценки позитивных и негативных синдромов шизофрении (PANSS) на 16,9 балла, плацебо – на 7,7 (максимальный – 210).
- Особенности: первый агонист мускариновых рецепторов в КНР; не воздействует на дофаминовые рецепторы, что позволяет избежать побочных эффектов, характерных для традиционных антипсихотиков (двигательные нарушения, набор веса); зарегистрирован американским регулятором в сентябре 2024 года под торговым наименованием Cobenfy.
Tabosun (ипилимумаб N01/ipilimumab N01)
- Компания-разработчик: Innovent Biologics.
- Показание: IIB–III стадия резектабельного рака толстой кишки с высоким уровнем микросателлитной нестабильности (MSI-H) или дефицитом системы репарации неспаренных оснований ДНК (dMMR); лечение в комбинации с синтилимабом – ингибитором белка программируемой клеточной смерти (PD-1).
- Механизм действия: блокирует CTLA-4 (цитотоксический Т-лимфоцит-ассоциированный белок 4) – «тормоз» иммунной системы, который останавливает активность и размножение Т-клеток в организме; опухоли могут использовать этот механизм для подавления иммунитета.
- Результаты клинических испытаний: в III фазе NeoShot комбинация полностью избавила от опухолевых клеток 82% участников.
- Особенности: первый ингибитор CTLA-4 в КНР; первое в мире сочетание средств, нацеленных на CTLA-4 и PD-1.
Xingshuping/星舒平 (афикамтен/aficamten)
- Компания-разработчик: Cytokinetics; держатель прав в КНР – Ji Xing Pharmaceuticals.
- Показание: обструктивная форма ГКМП у взрослых.
- Механизм действия: блокирует миозин – белок сердечной мышцы, который отвечает за ее сокращение.
- Результаты клинических испытаний: в III фазе SEQUOIA-HCM препарат улучшил общую клиническую картину, способность переносить нагрузки и показатели кровообращения – не было зарегистрировано ни одного случая усугубления сердечной недостаточности.
Beijiemai/贝捷迈 (пимикотиниб/pimicotinib)
- Компании-разработчики: Merck KGaA, разработан совместно с Abbisko Therapeutics.
- Показание: теносиновиальная гигантоклеточная опухоль (TGCT) – редкое доброкачественное заболевание суставов, при котором в синовиальной ткани между ними происходит избыточное размножение макрофагов и гигантских клеток, что вызывает боль, отек, ограничение подвижности и разрушение окружающих структур.
- Механизм действия: блокирует рецептор колониестимулирующего фактора 1 (CSF1R) – белок, регулирующий размножение и выживание макрофагов и гигантских клеток.
- Результаты клинических испытаний: в III фазе MANEUVER препарат уменьшил размер опухоли более чем на 30% у 54% участников, плацебо – у 3%.
- Особенности: первый медикаментозный метод лечения для этого показания; хирургическое вмешательство остается стандартом, но часто влечет за собой рецидивы и развитие функциональных нарушений.
Evenity/益稳挺 (ромосозумаб/romosozumab)
- Компании-разработчики: Amgen совместно с UCB.
- Показание: остеопороз у женщин в постменопаузе с высоким риском переломов – заболевание, при котором кости становятся хрупкими из-за снижения плотности.
- Механизм действия: блокирует склеростин – белок, подавляющий образование новой костной ткани; одновременно уменьшает активность остеокластов – клеток, разрушающих кости.
- Результаты клинических испытаний: в III фазе FRAME спустя год применения препарат снизил риск переломов позвонков на 73% по сравнению с плацебо.
- Особенности: первое средство от остеопороза с двойным механизмом действия; вышел на рынки США и ЕС в 2019 году.
Расширение показаний
Wegovy (семаглутид)
- Компания-разработчик: Novo Nordisk.
- Новое показание: снижение риска инфаркта, инсульта и смерти от сердечно-сосудистых заболеваний у взрослых с индексом массы тела ≥27.
- Механизм действия: агонист рецепторов ГПП-1.
- Результаты клинических испытаний: в исследовании III фазы SELECT препарат снизил риск инфаркта, инсульта и смерти от сердечно-сосудистых заболеваний на 20%.
- Особенности: пятое показание семаглутида в Китае, среди других – сахарный диабет 2-го типа, избыточный вес, профилактика сердечных заболеваний при диабете, хроническая болезнь почек при диабете.
«Нукала» (меполизумаб)
- Компания-разработчик: GSK.
- Новое показание: поддерживающая терапия хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ) у взрослых.
- Механизм действия: блокирует ИЛ-5.
- Результаты клинических испытаний: в III фазе MATINEE и METREX добавление меполизумаба к стандартной терапии (ингаляционный кортикостероид, бета-агонист и мускариновый антагонист) уменьшило число приступов ХОБЛ средней и тяжелой степени на 18–21% по сравнению с плацебо.
- Особенности: первое в КНР биологическое средство от ХОБЛ, нацеленное на ИЛ-5; меполизумаб уже зарегистрирован китайским регулятором для лечения тяжелой формы эозинофильной астмы (2021), эозинофильного гранулематоза с полиангиитом (2024) и хронического риносинусита с назальными полипами (2025).
«Фазенра» (бенрализумаб)
- Компания-разработчик: AstraZeneca.
- Новое показание: эозинофильный гранулематоз с полиангиитом – редкая аутоиммунная патология заболевание, при которой в крови и тканях повышается количество эозинофилов, возникает воспаление средних и мелких сосудов, что ведет к повреждению ряда органов.
- Механизм действия: связывается с рецепторами ИЛ-5 (IL-5R) на поверхности эозинофилов, маркируя их для уничтожения иммунной системой.
- Результаты клинических испытаний: в III фазе MANDARA через год лечения препаратом ремиссия наступила у 59% участников, причем 41% смогли полностью прекратить прием пероральных кортикостероидов.
- Особенности: первый антагонист IL-5R для этого показания в КНР; удобный режим дозирования – инъекции делаются подкожно раз в четыре недели.
Агентство по регулированию лекарственных средств и изделий медицинского назначения Великобритании (MHRA)
Новые препараты
Yeytuo (ленакапавир/lenacapavir)
- Компания-разработчик: Gilead Sciences.
- Показание: доконтактная профилактика ВИЧ-1 инфекции у взрослых и подростков.
- Механизм действия: связывается с белками, образующими защитную оболочку вируса (капсид), нарушает их структуру, делая невозможным дальнейшее размножение патогена.
- Результаты клинических испытаний: в III фазе PURPOSE 1 и PURPOSE 2 почти у всех участников, получавших инъекции препарата каждые 26 недель, ВИЧ не был обнаружен.
- Особенности: первая антиретровирусная терапия для введения раз в полгода; ранее одобрена как Yeytuo в ЕС и Yeztugo в США.
|Регулятор
|Торговое наименование
|МНН
|Компания
|Показание (кратко)
|FDA
|Exdensur
|Депемокимаб
|GSK
|Тяжелая бронхиальная астма с эозинофильным фенотипом у пациентов ≥12 лет
|Myqorzo
|Афикамтен
|Cytokinetics
|Обструктивная гипертрофическая кардиомиопатия у взрослых
|Yartemlea
|Нарсоплимаб
|Omeros Corporation
|ТМА, ассоциированная с трансплантацией гемопоэтических стволовых клеток (≥2 лет)
|Accrufer
|Мальтол железа
|Shield Therapeutics
|Дефицит железа у детей ≥10 лет (расширение показаний)
|Rubraca
|Рукапариб
|pharmaand GmbH / Tolmar
|Метастатический КРРПЖ с мутацией BRCA1/2 (конверсия в полное одобрение)
|Wegovy (таблетки)
|Семаглутид
|Novo Nordisk
|Снижение веса и уменьшение сердечно-сосудистого риска при ожирении
|ЕК
|Wayrilz
|Рилзабрутиниб
|Sanofi
|Иммунная тромбоцитопения, рефрактерная к другим видам лечения
|NMPA
|Kaijiele / 凯捷乐
|Ксаномелин + троспия хлорид
|Zai Lab
|Шизофрения у взрослых
|Tabosun / 达伯欣
|Ипилимумаб N01
|Innovent Biologics
|Резектабельный рак толстой кишки IIB-III стадии MSI-H/dMMR (неоадъювантно с синтилимабом)
|Xingshuping / 星舒平
|Афикамтен
|Cytokinetics / Ji Xing Pharmaceuticals
|Обструктивная гипертрофическая кардиомиопатия у взрослых
|Beijiemai / 贝捷迈
|Пимикотиниб
|Merck KGaA / Abbisko Therapeutics
|Нерезектабельная теносиновиальная гигантоклеточная опухоль
|Evenity / 益稳挺
|Ромосозумаб
|Amgen / UCB
|Остеопороз у женщин в постменопаузе с высоким риском переломов
|Wegovy
|Семаглутид
|Novo Nordisk
|Снижение сердечно-сосудистого риска при ожирении (расширение показаний)
|«Нукала»
|Меполизумаб
|GSK
|ХОБЛ с эозинофильным фенотипом (расширение показаний)
|«Фазенра»
|Бенрализумаб
|AstraZeneca
|Эозинофильный гранулематоз с полиангиитом (расширение показаний)
|MHRA
|Yeytuo
|Ленакапавир
|Gilead Sciences
|Доконтактная профилактика ВИЧ-1 инфекции у взрослых и подростков
Источник: пресс-релизы регуляторов и компаний.
