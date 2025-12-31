На российском рынке появился новый препарат для лечения аллергии

Холдинг «Нацимбио» (входит в госкорпорацию Ростех) выпустил в оборот новый препарат для лечения аллергии — аллерген из клеща домашней пыли. Первая партия уже направлена в медицинские учреждения, сообщает пресс-служба холдинга.

Препарат выпускается в форме водно-солевого раствора и предназначен для диагностики и лечения аллергии. В первом случае он определяет гиперчувствительность к клещу домашней пыли. Диагностика проводится методом кожных проб, позволяющим получить результат в течение 15 минут.

В лечении препарат применяется для аллерген-специфической иммунотерапии (АСИТ). В числе показаний — воспаление слизистой носа и бронхиальная астма, обусловленные повышенной чувствительности к клещу Dermatophagoides pteronyssinus. АСИТ является единственным методом лечения аллергических заболеваний, воздействующим на их причину, а не только клинические проявления, подчеркнули в пресс-службе.

Терапия проводится методом подкожной иммунотерапии, по эффективности сравнимой с новейшим методом лечения аллергии — сублингвальной иммунотерапией, при которой происходит постепенная адаптация иммунной системы и выработка полной нечувствительности к аллергену. При этом метод отличается большей экономической доступностью для пациентов.

«Клещ домашней пыли может быть причиной до 75% респираторных аллергических реакций. При отсутствии своевременного лечения у пациентов могут развиваться аллергический ринит, бронхиальная астма, аллергический конъюнктивит, отек Квинке, а также кожные проявления — атопический дерматит и экзема. Эти заболевания могут оказывать значительное влияние на качество жизни. Вывод нового препарата на рынок расширяет доступ российских пациентов к современной диагностике и терапии одного из наиболее распространенных видов аллергии», — отметили в холдинге.

