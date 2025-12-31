Sanofi потратила $2,2 млрд на покупку производителя вакцины от гепатита Dynavax

Французская фармацевтическая компания Sanofi объявила о покупке за $2,2 млрд американского разработчика вакцин Dynavax Technologies и его одобренную вакцину от гепатита B для взрослых Heplisav-B.

Ожидается, что сделка, которая будет завершена в I квартале 2026 года, также предоставит Sanofi доступ к перспективному профилактическому препарату от опоясывающего лишая Z-1018. Кандидат сейчас находится на 1-й/2-й фазе клинических испытаний и в случае одобрения может составить конкуренцию Shingrix от GSK.

Приобретение расширит линейку вакцин Sanofi для взрослых, которая традиционно опирается на препараты против гриппа. Тем не менее, компания уже может похвастаться комбинированной вакциной против гепатита B для детей Vaxelis, которая также защищает от столбняка, коклюша и дифтерии. Учитывая, что Heplisav-B показана для взрослых, ее не затронет отмена рекомендаций по всеобщей вакцинации против гепатита B новорожденных в США.

Особенность Heplisav-B заключается в двухдозовой схеме введения в течение одного месяца, тогда как другие вакцины вводятся в три дозы за полгода. По данным Dynavax, продажи Heplisav-B в 2024 году составили $268 млн, что на 26% больше, чем годом ранее.

