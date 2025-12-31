Мурашко: доставку лекарств «Почтой России» запустят в 2026 году

Получить лекарственные препарата «Почтой России» можно будет уже в следующем году, соответствующий документ находится в разработке, сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко в интервью телеканалу «Россия-1».

Он напомнил, что «Почта России» уже доставляет медицинские изделия. «По лекарственным препаратам: сейчас этот документ в разработке, и я думаю, что мы в 2026 году запустим этот процесс», — сказал министр. По его словам, лекарства сегодня также реализуют почти 40 тыс. фельдшерско-акушерских пунктах.

Как сообщалось ранее, в следующем году начнется и эксперимент с передвижными аптеками. Он пройдет с 1 июня 2026 года до 1 июня 2029 года. Мобильные аптеки будут работать как подразделения аптек — «со всеми гарантиями качества, фармацевтом или провизором, обязательной маркировкой», отмечал автор инициативы зампред думского комитета по охране здоровья Евгений Нифантьев. По его словам, маршруты и график работы таких аптек будут определять сами регионы, «чтобы охватить максимум нуждающихся».

Основой передвижных аптек могут стать «спецгазели», выпуск которых в августе анонсировал Горьковский автозавод. Подробности — в материале GxP News.

gxpnews