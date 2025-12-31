Кино про фарму: небанальная подборка выдуманных и реальных историй

1. Российское кино

kinopoisk.ru (Кадр из фильма «Нулевой пациент»)

Сериал «Фарма» (2024)

Драмеди с Марком Эйдельштейном про жизнь подростка с редким генетическим заболеванием. Когда он внезапно остается без лекарства, старший брат — хулиган и аутсайдер, решается на безумный шаг: изготовить препарат для спасительной терапии.

«Морфий» (2008)

Экранизация рассказов Михаила Булгакова из цикла «Записки юного врача» в постановке Алексея Балабанова. Мрачная и беспощадная история о враче, оказавшемся один на один с болью, страхом и зависимостью.

«Лиза» (2023)

Драма про ученого-идеалиста, который работает над экспериментальным препаратом от смертельного заболевания, чтобы помочь тяжелобольной дочери друга. Успеху разработки мешают этика, интересы системы и те, кому открытие терапии невыгодно.

«Нулевой пациент» (2022)

Основанный на реальных событиях драматический сериал о первых случаях ВИЧ в СССР. Напряженная история о том, как одна ошибка в медицине может вылиться в целую пандемию.

«Эпидемия» (2018-2020)

По сюжету сериала Москва превращается в город мертвых из-за нового неизвестного вируса. Вышедший во время COVID-19 триллер показал нам, что могло бы быть, если бы вакцину так и не изобрели.