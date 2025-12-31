Кино про фарму: небанальная подборка выдуманных и реальных историй

Редакция GxP News подготовила подборку российских и зарубежных фильмов и сериалов, где в центре сюжета — истории о поиске и производстве лекарств, о дерзких и небезопасных инновациях, о тихом героизме, эпидемиях и громких аферах, потрясших индустрию.
1. Российское кино
Сериал «Фарма» (2024)
Драмеди с Марком Эйдельштейном про жизнь подростка с редким генетическим заболеванием. Когда он внезапно остается без лекарства, старший брат — хулиган и аутсайдер, решается на безумный шаг: изготовить препарат для спасительной терапии.
«Морфий» (2008)
Экранизация рассказов Михаила Булгакова из цикла «Записки юного врача» в постановке Алексея Балабанова. Мрачная и беспощадная история о враче, оказавшемся один на один с болью, страхом и зависимостью.
«Лиза» (2023)
Драма про ученого-идеалиста, который работает над экспериментальным препаратом от смертельного заболевания, чтобы помочь тяжелобольной дочери друга. Успеху разработки мешают этика, интересы системы и те, кому открытие терапии невыгодно.
«Нулевой пациент» (2022)
Основанный на реальных событиях драматический сериал о первых случаях ВИЧ в СССР. Напряженная история о том, как одна ошибка в медицине может вылиться в целую пандемию.
«Эпидемия» (2018-2020)
По сюжету сериала Москва превращается в город мертвых из-за нового неизвестного вируса. Вышедший во время COVID-19 триллер показал нам, что могло бы быть, если бы вакцину так и не изобрели.
2. Зарубежное кино
«Продавцы боли» (США, 2023)
История фармацевтического стартапа, в котором стремление к агрессивным продажам обезболивающих затмило заботу о судьбах пациентов. Это драма о цинизме в бизнесе и о том, как видимый успех порой может быть опаснее неудачи.
«Взаперти» (США, 2020)
Тревожная история о последствиях материнской гиперопеки и манипулирования. Драма об обратной стороне заботы и нездоровой любви, которые могут превратить жизнь в тюрьму.
«Яблочный уксус» (Австралия, 2025)
Основанный на реальных событиях сериал о блогерше, построившей империю альтернативного лечения рака. Полезная история о том, чем заканчивается вера в чудо без доказательств.
«Области тьмы» (США, 2011)
Триллер с Брэдли Купером и Робертом Де Ниро о секретных чудодейственных таблетках, которые выводят мозг писателя на сверхмощную работу. Однако любое волшебство имеет страшные побочные эффекты.
«Субстанция» (Франция, Великобритания, 2024)
Гротескная притча с Деми Мур о культе молодости, экспериментальных препаратах и цене, которую приходится платить за попытку обмануть природу.
«Любовь и другие лекарства» (США, 2010)
Правдивая история о голубой таблетке, которую знает весь мир, о людях, продающих возбуждение, и о тайнах фармацевтического бизнеса.
«Побочный эффект» (США, 2013)
Стильный фильм Стивена Содерберга о психиатрии, антидепрессантах и о том, как «побочные эффекты» могут быть куда опаснее самой болезни.
«Выбывшая» (США, 2022)
Мини-сериал с Амандой Сайфред рассказывает реальную историю medtech-стартапа Theranos. Элизабет Холмс хотела произвести революцию с помощью устройства, которое по капле крови выдает диагноз. Более 10 лет ей удавалось водить за нос мастодонтов Кремниевой долины. А чем все закончилось — узнаете в конце.
«Таблетка для жизни. Сделано в России» (Россия, 2020)
История создания жизненно важных препаратов в России — от научной идеи до массового производства. В фильме приняли участие представители ведущих фармкомпаний страны.
«Хранители жизни» (Россия, 2023)
Документальный цикл портретов выдающихся отечественных ученых и врачей, посвятивших себя разработке лекарств, вакцин и методов реабилитации.
«Преступление века» (США, 2021)
Хроника одного из самых громких опиоидных скандалов в США, который наглядно показал, что жажда прибыли может привести к национальной трагедии.
«Фармацевт» (США, 2020)
Мини-сериал, рассказывающий реальную историю фармацевта из Луизианы, который после гибели сына начинает собственное расследование и выходит на темную сторону фарминдустрии.
«Жизнь человека. Последнее интервью» (Россия, 2022)
Светлая и пронзительно честная история хирурга-онколога Андрея Павленко, заболевшего раком желудка, рассказанная им самим. Это спокойный и мужественный разговор о страхе, надежде и достоинстве перед лицом неизбежного.