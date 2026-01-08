«Эвалар» и Varseas заключили соглашение о сотрудничестве

Производители биологически активных добавок (БАД) «Эвалар» и морского коллагена Varseas договорились о стратегическом сотрудничестве.

Как рассказали в пресс-службе Varseas, в связи с подписанием соглашения о партнерстве ООО «АС РС» (юрлицо бренда) с 18 января и до конца 2026 года прекратит продажу в России и ЕАЭС морского коллагена II типа Aksolagen marinum и хондропротекторного пищевого комплекса BIN Care Joints.

Как пояснили в компании, она передаст «Эвалару» эксклюзивные права на продукты хондропротекторного направления, созданные на основе неденатурированного морского коллагена II типа из тканей глубоководного моллюска. Эти решения будут представлены исключительно под брендом «Эвалар». Остальной продукции Varseas нововведение не коснется.

ООО «АС РС» на своем сайте называет себя «единственным в мире промышленным производителем неденатурированных коллагеновых белковых комплексов морского происхождения». В портфеле компании 39 продуктов для медицинской, пищевой, косметической и ветеринарной отраслей. Производство компании находится в городе Светлый Калининградской области.

gxpnews