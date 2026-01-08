Минздрав заявляет о росте резистентности энтеробактерий

В России фиксируется рост устойчивости к антибиотикам у всех видов энтеробактерий, следует из отчета Методического верификационного центра по вопросам антимикробной резистентности Минздрава, пишут «Ведомости». Острее всего стоит проблема резистентности штаммов клебсиеллы пневмонии и кишечной палочки к широко применяемым классам антибиотиков — цефалоспоринам, фторхинолонам и ингибиторозащищенным пенициллинам.

Энтеробактерии вызывают больше половины всех внутрибольничных инфекций (55%), говорится в документе. Их наиболее распространенными возбудителями считаются клебсиелла пневмонии (30%), кишечная (15%) и синегнойная палочки (14%). Клебсиелла пневмонии и кишечная палочка входят в состав нормальной микрофлоры человеческого кишечника, но при попадании в другие органы могут становиться возбудителями тяжелых инфекций, особенно у людей с ослабленным иммунитетом.

Устойчивость к цефалоспоринам демонстрируют 59-70% видов энтеробактерий и 84–86% внутрибольничных штаммов клебсиеллы пневмонии. Высокий уровень резистентности наблюдается также в отношении фторхинолонов и ингибиторозащищенных пенициллинов: 64% энтеробактерий и 83% клебсиеллы пневмонии к первым, 75 и 87% соответственно ко вторым.

Показатели устойчивости этих бактерий продолжают расти, но ситуация не вызывает критических опасений, рассказал главный внештатный специалист Минздрава по клинической микробиологии и антимикробной резистентности Роман Козлов. По его словам, для кишечной палочки и клебсиеллы пневмонии характерно клональное распространение (внезапное появление и быстрое распространение резистентных штаммов-клонов) и показатели их устойчивости зависят от того, насколько успешно штаммы бактерий приживаются в новых местах обитания. Тем не менее специалисты рекомендуют сократить применение цефалоспоринов III–IV поколения и фторхинолонов.

Все чаще выявляются штаммы энтеробактерий с множественной резистентностью: 27% из них вырабатывают два типа карбапенемаз (ферменты, обеспечивающие устойчивость к антибиотикам последней линии защиты карбапенемам), 0,34% — три типа. Для лечения таких инфекций применяют цефтазидим-авибактам и его комбинация с азтреонамом. Тем не менее устойчивые к ним штаммы кишечной палочки и клебсиеллы пневмонии фиксируются в России.

За первые 10 месяцев 2025 года, по данным DSM Group, затраты на антибиотики в денежном выражении выросли на 3,8% относительно аналогичного периода 2024-го, до 55,53 млрд рублей. 15% от этого объема пришлось на закупки амоксициллина-клавуланата (относится к классу ингибиторозащищенных пенициллинов), еще 10% — цефиксима (цефалоспорин III поколения). Объем госзакупок вырос на 11,3% — с 10,87 млрд до 12,1 млрд рублей.

