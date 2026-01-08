«ПСК Фарма» за 1 млрд рублей модернизировала производство капсул в Подмосковье

Фармацевтическая компания «ПСК Фарма» вложила 1 млрд рублей в модернизацию производства капсул с порошком для ингаляций на своем заводе полного цикла в особой экономической зоне «Дубна». Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«До модернизации мощность линии составляла до 80 тыс. капсул в час. В результате установки дополнительного оборудования компания добилась увеличения производительности в два раза. Помимо капсульной линии закуплены таблеточные линии и аналитическое оборудование. Общая сумма инвестиций в модернизацию производства составила более 1 млрд рублей», — рассказала министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.

На модернизированной линии выпускаются капсулы для ингаляторов, предназначенных для терапии заболеваний дыхательных путей — бронхиальной астмы и хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ). Особенностью производства является работа с микроскопическими, точно выверенными количествами действующих веществ, что требует использования высокотехнологичного оборудования и соблюдения строжайших стандартов качества, отметили в пресс-службе.

«Заболеваемость бронхиальной астмой и ХОБЛ продолжает расти. Ввод новых мощностей позволяет нам не только полностью покрывать текущие потребности рынка, но и иметь дополнительный резерв производительности», — отметила генеральный директор «ПСК Фарма» Евгения Шапиро.

