ФАС выявила картель на рынке медтоваров в Воронежской области на 4,6 млрд рублей

В деле фигурируют ООО «Диафарм», ООО «Фарм-Групп», ООО «Айболит 36», ООО «М-Комплимед» и ООО «СВ-Фарм 36» – все они работают в сегменте оптовой торговли фармацевтической продукцией. В случае установления вины компаниям грозят оборотные штрафы в соответствии с КоАП РФ. Также не исключается пересмотр результатов закупок и передача материалов дела в правоохранительные органы.

Рассмотрение дела продолжается, окончательные выводы будут сделаны по итогам анализа доказательств и поведения компаний на торгах.

По данным СПАРК-Интерфакс, между ООО «Диафарм» и ООО «Фарм-Групп» зафиксировано 15 пересечений при участии в государственных закупках лекарственных препаратов в 2021 году. Речь идет о поставках медикаментов для государственных медицинских учреждений, в том числе больниц Воронежской области и других регионов. Предметом закупок были, в частности, противоопухолевые и антибактериальные препараты, включая доксорубицин и ампициллин с сульбактамом. Также зафиксировано одно пересечение ООО «Диафарм» и ООО «Айболит 36» – при закупке периндоприла для Лискинской районной больницы Воронежской области, контракт по которой был заключен с «Диафарм».

ООО «Диафарм» зарегистрировано в 2009 году. Директором компании является Александр Литвин, бенефициаром – Светлана Будникова. По итогам 2024 года выручка компании составила 938,2 млн рублей, чистая прибыль – 98,1 млн рублей. ООО «Фарм-Групп», зарегистрированное в 2008 году, возглавляет Владимир Будников, который также является бенефициаром. Выручка компании за 2024 год достигла 330,8 млн рублей, чистая прибыль – 1,4 млн рублей.

ООО «Айболит 36» работает на рынке с 2012 года. Директором является Николай Юрьев, бенефициаром – Зоя Сафонова. Выручка компании в 2024 году составила 55,5 млн рублей, чистая прибыль – 6,1 млн рублей. ООО «М-Комплимед», зарегистрированное в 2013 году, возглавляет Алла Семисчастнова, бенефициаром является Людмила Новак. Выручка за аналогичный период составила 163,6 млн рублей, чистая прибыль – 13,6 млн рублей.

Самой молодой компанией среди фигурантов дела является ООО «СВ-Фарм 36», зарегистрированное в 2022 году. Директором выступает Максим Семисчастнов, бенефициаром – Эльвира Щепкина. По итогам 2024 года выручка «СВ-Фарм 36» составила 187,6 млн рублей, чистая прибыль – 2,6 млн рублей.

Ранее ФАС сообщала о картельных соглашениях на рынках медицинских изделий и лекарственных препаратов в других регионах. Так, в октябре 2025 года ведомство признало МФК «Арфа» и «Просторы здоровья» участниками антиконкурентного соглашения при поставках препаратов из перечня ЖНВЛП для государственных медучреждений. Кроме того, в конце 2025 года ФАС возбудила дело по итогам торгов на поставку медизделий и расходных материалов для учреждений здравоохранения Москвы, где признаки сговора были зафиксированы в 114 закупочных процедурах почти на 277 млн рублей.