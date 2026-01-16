Первому замглавы Минздрава РФ Зеленскому дали право войти в президиум ВСС

В прошлый раз – в феврале 2024 года – такую же возможность получили заместитель директора Департамента финансовой политики Минфина РФ Павел Шахлевич и Алексей Яковлев, на данный момент директор данного департамента.

Согласно профильному положению ВСС, президиум союза должен состоять из не более чем 24 представителей членов и не более 8 независимых участников. По последним данным, в президиум входили гендиректор страховой компании «Чулпан» Фарит Вафин, Алексей Яковлев, главный исполнительный директор «РЕСО-Гарантии» Егор Егошкин, вице-президент «Ренессанс страхования» Владимир Залужский, экс-гендиректор «АК Барс страхования» Ильфак Мухаметзянов, начальник отдела методологии Российского союза автостраховщиков Андрей Спиров, а также Инна Середюк (Национальный союз страховщиков ответственности). Президентом является действующий руководитель ВСС Евгений Уфимцев.

Свою историю ВСС ведет с 15 марта 1994 года, когда Всероссийским собранием страховых организаций и объединений был принят устав союза. Госорганами ВСС был зарегистрирован 20 мая 1994 года. По последним данным, опубликованным на официальном сайте Союза страховщиков, в его состав входит 128 страховых организаций. ВСС является членом Торгово-промышленной палаты РФ, Российского союза промышленников и предпринимателей, Ассоциации юристов России, Ассоциации развития финансовой грамотности и Национального совета при Президенте РФ по профессиональным квалификациям. Также ВСС взаимодействует с несколькими международными организациями, российскими профсоюзами и вузами.

Владимир Зеленский в 2000 году окончил Академию бюджета и казначейства Министерства финансов России, является кандидатом экономических наук. После окончания академии он занимал ряд должностей в Минфине. В период с 2007 по 2014 год работал в Минздраве РФ сначала в качестве помощника министра, затем – директором Департамента развития медицинского страхования. В апреле 2014 года Владимир Зеленский стал руководителем МГФОМС, а в декабре 2021 года занял должность еще одного первого заместителя главы Минздрава РФ.