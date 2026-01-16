В Воронежском ГМУ назначен и. о. ректора

Владимир Болотских вернулся на пост первого проректора ГМУ. По данным университета, Иван Мошуров продолжит совмещать управленческую деятельность с научной и педагогической работой.

Он будет исполнять обязанности ректора до выборов. На заседании ученого совета вуза 16 января будет определена их дата. На пост главы медвуза претендуют Иван Мошуров, проректор Воронежского ГМУ по воспитательной работе и молодежной политике Алексей Морозов и заведующий кафедрой физической и реабилитационной медицины, гериатрии ИДПО, депутат Областной думы Алексей Чернов.

Иван Мошуров в 1993 году окончил Воронежский мединститут по специальности «лечебное дело». В 1995 году начал трудовую деятельность в качестве хирурга в Воронежской ОКБ. С 1999 по 2006 год был заведующим хирургическим отделением в больнице, после чего занял должность заместителя главного врача по хирургии в облбольнице. Главным врачом Воронежского онкодиспансера стал в 2012 году.

С 1995 года Мошуров совмещает работу в медучреждении с преподаванием в медвузе. Является кандидатом медицинских наук и врачом высшей квалификационной категории. Кроме того, он – член правления Ассоциации медицинских работников и председатель Комитета по охране здоровья Воронежской областной думы.

Игорь Есауленко, руководивший Воронежским ГМУ с 2000 года, скончался 19 августа 2025 года. Причины смерти не называются. За 25 лет работы ему удалось создать новые структурные подразделения ГМУ – три института, два факультета, 10 кафедр.

Планировалось, что выборы ректора пройдут осенью 2025 года. Тогда отмечалось, что на пост претендуют Иван Мошуров, первый проректор Владимир Болотских, проректор по научно-инновационной деятельности Андрей Будневский, проректор по воспитательной работе и молодежной политике Алексей Морозов, помощник ректора по взаимодействию с академическими и научными организациями Валерий Попов и депутат Воронежской областной думы, заместитель председателя Комитета по государственной политике, законодательству, правам человека и регламенту Алексей Чернов.