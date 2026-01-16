Фармкомпании вошли в рейтинг самых привлекательных мест работы для студентов

Платформа Changellenge подвела итоги исследования среди более 9 тыс. студентов из 47 вузов России. В рейтинг самых привлекательных работодателей вошли несколько компаний из фармотрасли.

В Changellenge подвели итоги ежегодной премии в сфере развития бренда работодателя Best Company Award. Исследование проводится на основе онлайн-опроса молодежи с высоким потенциалом и показывает, как они относятся к ведущим работодателям России.

В нем приняли участие более 9 тыс. студентов бакалавриата, магистратуры, специалитета, аспирантуры и недавних выпускников из 47 вузов России, включая МГУ, МГТУ, МГИМО, НИУ ВШЭ, РЭУ им. Г.В. Плеханова, ФУ при Правительстве РФ, МФТИ, СПбГУ, УрФУ, НГУ, ТГУ, КФУ и другие вузы. Объектами исследования стали 180 компаний. По словам представителей платформы, они активно развивают бренд работодателя и используют продвинутые программы, чтобы привлекать талантливую молодежь.