Предупреждения о риске самоубийства уберут из инструкций к препаратам GLP-1

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) требует убрать предупреждения о риске самоубийства из инструкций к препаратам для снижения веса на основе GLP-1, включая бестселлеры Wegovy и Zepbound, сообщает Reuters.

Как объяснили в FDA, предупреждения, являвшиеся частью первоначального одобрения препаратов, основывались на сообщениях о подобных случаях при приеме более старых лекарств для снижения веса. Однако недавняя проверка не обнаружила доказательств связи агонистов рецепторов GLP-1 с повышенным риском суицидальных мыслей или поведения.

Представитель Novo Nordisk заявил, что компания рада рекомендации удалить из инструкций к препаратам Saxenda (лираглутид) и Wegovy (семаглутид) предупреждение о риске суицидальных мыслей и поведения. Eli Lilly, производитель Zepbound (тирзепатид), также сообщил, что высоко ценит «тщательное рассмотрение FDA этого важного вопроса», добавив, что продолжит сотрудничать с управлением «в определении дальнейших шагов для обеспечения доступности информации о безопасности для врачей, выписывающих рецепты».

