В США вернули на работу сотни отстраненных ранее сотрудников CDC

О масштабных сокращениях в системе здравоохранения США стало известно в марте 2025 года. Помимо CDC, увольнения затронули 1,2 тысячи человек из Национальных институтов здоровья (NIH), 3,5 тысячи из Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA), 300 работников Центров услуг Medicare и Medicaid (CMS).

Как сообщает газета The New York Times, все уволенные из CDC сотрудники работали в подразделении учреждения Национального института охраны труда и здоровья (National Institute for Occupational Safety and Health, NIOSH), отвечающего за предотвращение производственных травм. В результате около 90% всего штата было уволено.

В конце мая прошлого года, после того как работники NIOSH написали письмо в Конгресс США, суд постановил приостановить увольнения в NIOSH, тем самым оставив людей в неопределенном положении. Ответное давление со стороны некоторых конгрессменов по поводу сокращений помогло вернуть на работу 328 человек, среди которых были и те, кто помогал пострадавшим в терактах 11 сентября 2001 года.

Отказавшийся объяснять причину восстановления и сроки его проведения, представитель минздрава США Эндрю Никсон отметил, что администрация президента США Дональда Трампа «привержена защите важнейших служб».

В октябре 2025 года 1,3 тысячи работников CDC в результате технической ошибки получили уведомления об увольнении. Через несколько дней правительство в срочном порядке предприняло шаги по восстановлению в должности многих из них. В числе получивших уведомление были ключевые руководители федеральной группы по борьбе с корью, специалисты, занимающиеся сдерживанием лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго, а также сотрудники, ответственные за подготовку авторитетного научного журнала организации «Еженедельный отчет о заболеваемости и смертности».