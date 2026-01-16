Ученые выявили различия в воздействии дыма сигарет и аэрозоля систем нагревания табака на клетки мозга

В ходе работы ученые подвергли микроглиальные клетки человека (линия HMC3) воздействию дыма стандартизированной сигареты (1R6F) и аэрозоля электронных систем нагревания табака. Результаты показали значительную разницу в профилях биологического воздействия: в то время как сигаретный дым вызывал мощный окислительный стресс, выраженное повреждение ДНК, критически нарушал энергетический метаболизм клеток, что в совокупности приводило к существенному угнетению жизнеспособности микроглии, воздействие аэрозоля нагреваемых систем приводило к существенно менее выраженным изменениям по тем же самым параметрам.

Такие различия, по словам экспертов, являются прямым следствием воздействия монооксида углерода – угарного газа, вызывающего системное воспаление и блокирующего клеточное дыхание, и других продуктов горения, содержащихся в сигаретном дыме. При этом никотин, который содержится как в сигаретах, так и в электронных системах нагревания табака, сам по себе не является прямым драйвером наблюдаемых негативных эффектов.

Это подтверждает и тот факт, что экспрессия провоспалительного гена IL-18 была значительно повышена под воздействием именно сигаретного дыма, но не аэрозоля систем нагревания или чистого никотина. Исследование также показало, что сигаретный дым вызывал двухцепочечные разрывы ДНК, чего не наблюдалось в той же степени при воздействии электронных систем нагревания табака.

Полученные данные формируют научную базу для развития риск-ориентированного подхода в здравоохранении. Результаты исследования дают ценную информацию о влиянии курения на нейровоспаление и/или нейродегенерацию и могут послужить возможным обоснованием для разработки стратегий снижения вреда для заядлых курильщиков. И хотя исследование не утверждает, что те или иные табачные изделия полностью безвредны, оно четко демонстрирует: для курильщиков, не мотивированных на полный отказ от никотина, переход от «дымных» горючих продуктов на электронные системы нагревания табака может стать разумной альтернативой, позволяющей модифицировать риски для здоровья.

Такая альтернатива, однако, должна быть ориентирована строго на взрослых с тяжелой табачной зависимостью и не допускать потребления любой никотинсодержащей продукции несовершеннолетними. Подобные регуляторные стратегии, сочетающие информирование взрослых курильщиков о менее вредных альтернативах с жесткими барьерами в целях защиты молодежи, уже успешно реализуются в ряде стран. Такой комплексный, риск-ориентированный подход позволит не только сохранить когнитивные функции, но и существенно уменьшить общее бремя хронических неинфекционных заболеваний, связанных с курением, ежегодно уносящих миллионы жизней.

Фото: freepik.com / автор: freepik

vademec