Россельхознадзор в 2025 году зарегистрировал 13 вакцин для животных

Россельхознадзор подвел предварительные итоги работы подведомственного ему Всероссийского НИИ здоровья животных за 2025 год. По данным на середину декабря, ученые НИИ. зарегистрировали 13 новых вакцин для рыб, птиц, домашних и сельскохозяйственных животных.

«Среди наиболее значимых разработок — первая в мире вакцина против гриппа птиц H5N1 для пушных зверей, кошек и собак, необходимость создания которой была обусловлена широким распространением H5N1 среди млекопитающих во многих странах», — отметили в ведомстве. Кроме того, впервые в портфеле института появилась вакцина от чумы плотоядных и парвовирусного энтерита для щенков.

В прошлом году ученые Россельхознадзора зарегистрировали первую отечественную вакцину для лососевых рыб, пополнили линейку препаратов для кроликов вакцинами против миксоматоза и вирусной геморрагической болезни. Выпущены препараты для крупного рогатого скота против ротавирусной и коронавирусной инфекции и эшерихиоза, для птиц — вакцины от гриппа H9N2 и болезни Гамборо, для свиней — комбинированная вакцина против рожи и парвовирусной инфекции.

«В 2025 году ученые НИИ получили порядка 70 патентов на изобретения, в том числе на вакцины против серотипов ящура О, SAT-1, SAT-2, SAT-3, Asia-1, актуальных для Африки, Ближнего Востока и Азии. Данные разработки могут служить в качестве дополнительного элемента защиты биобезопасности России», — подчеркнули в пресс-службе Россельхознадзора.

