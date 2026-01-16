Зарегистрирован отечественный препарат для лечения ВИЧ у детей старше двух лет

Компания «Рус Биофарм» зарегистрировала препарат «Ралтико» (МНН ралтегравир), предназначенный для лечения ВИЧ у детей от двух до 12 лет. Препарат выпускается в форме таблеток, покрытых пленочной оболочкой, в дозировках 25 мг и 100 мг.

В Государственном реестре лекарственных средств (ГРЛС) появилась информация о регистрации отечественного дженерика ралтегравира, предназначенного для лечения ВИЧ у детей от двух до 12 лет и весом не менее 11 кг. Оригинальный препарат «Исентресс» производит компания MSD (Merck & Co. — в США и Канаде).

Отечественное средство «Ралтико» (МНН ралтегравир) выпускает группа компаний «Рус Биофарм». Препарат производят из российской и индийской фармсубстанций и выпускают в форме таблеток, покрытых пленочной оболочкой, в дозировках 25 мг и 100 мг. Согласно инструкции, «Ралтико» показан к применению у детей от двух до 12 лет в комбинации с другими антиретровирусными препаратами для лечения ВИЧ-1. У взрослых и детей старше 12 лет с массой тела от 25 кг следует использовать ралтегравир в дозировке 400 мг, так как его лекарственные формы не являются биоэквивалентными. «Ралтико» входит в Перечень ЖНВЛП.

Оригинальный ралтегравир («Исентресс») от MSD в форме жевательных таблеток в дозировках 25 мг и 100 мг для лечения ВИЧ у детей был впервые зарегистрирован в России в 2015 году.

В 2023 году MSD сообщила, что не будет поставлять препарат в Россию. Решение совпало с выходом на рынок ряда российских дженериков ралтегравира, так как патентная защита на основное вещество, которая была закреплена за американским производителем, истекла в октябре 2022 года. В частности, с конца 2022 года свои препараты дешевле оригинала на рынок вывели «Промомед», «Фармасинтез» и «ПСК Фарма». Сейчас в ГРЛС зарегистрированы аналоги как отечественного, так и зарубежного производства в форме таблеток в дозировке 400 мг, предназначенные для детей от 12 лет и взрослых.

Фото: 123rf.com