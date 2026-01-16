Boston Scientific заключает сделку с Penumbra на сумму 14,5 млрд долларов США

Boston Scientific готовится ко второй в своей истории крупной сделке по приобретению медицинской компании Penumbra. Благодаря данному соглашению, стоимость которого составит 14,5 млрд долларов США, Boston Scientific сможет вернуться на рынок устройств для лечения заболеваний сосудов головного мозга, а также расширить ассортимент устройств для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы.Приобретение Penumbra стало первой крупной сделкой в сфере здравоохранения в 2026 году. По оценкам аналитиков и инсайдеров, в этом году на фоне смягчения регуляторных требований и снижения процентных ставок можно ожидать целую волну серьезных сделок.

В условиях старения населения и роста распространенности сердечно-сосудистых заболеваний решения в области лечения сердечно-сосудистых заболеваний становятся все более востребованными.

Boston, которая недавно объявила о повышении прогноза годовой прибыли, рассчитывает на увеличение показателей выручки и маржи за счет продукции Penumbra.

remedium