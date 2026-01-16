Ученые выявили связь между бежевой жировой тканью и артериальным давлением

Новое исследование раскрыло прямую связь между термогенной бежевой жировой тканью и регуляцией артериального давления. В отличие от белого жира, который запасает энергию, бежевая жировая ткань помогает организму ее сжигать.Исходя из клинических данных, согласно которым среди людей с преобладанием бурой жировой ткани реже встречается артериальная гипертензия, исследователи создали модели мышей, лишенные способности формировать бежевый жир (аналогичный бурому жиру у взрослых людей).

Выяснилось, что отсутствие бежевого жира повышает чувствительность кровеносных сосудов к ангиотензину II, при этом блокирование фермента, нарушающего нормальную передачу сигналов в сосудистой стенке, позволяет восстановить функцию сосудов у мышей.

Таким образом, исследование раскрывает неизвестный прежде физиологический путь, ведущий к повышению артериального давления. Полученные данные в долгосрочной перспективе создадут основу для разработки методов лечения, действие которых будет направлено на взаимосвязь жировой ткани и сосудистой системы.

remedium