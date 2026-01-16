Дональд Трамп представил реформу системы здравоохранения США

Дональд Трамп представил «Великий план реформы системы здравоохранения». Он содержит ряд мер по снижению цен на лекарства и страховые услуги — от законодательного закрепления сделок с фармкомпаниями до отмены выплат субсидий страховым компаниям и перечисления их напрямую гражданам.

Администрация Президента США Дональда Трампа представила «Великий план реформы системы здравоохранения» (The Great Healthcare Plan), нацеленный на уменьшение стоимости препаратов и страховых полисов. Глава государства призвал Конгресс США — законодательный орган страны — безотлагательно принять документ, чтобы облегчить финансовое бремя граждан.

Среди предложений:

Законодательное закрепление всех соглашений с фармацевтическими компаниями

Белый дом подписал их уже с 16 производителями, последним был AbbVie. Основное условие — снижение цен на рецептурные лекарства в Штатах до уровня других развитых государств взамен на освобождение от пошлин. Дональд Трамп требует закрепить все договоренности в законе, чтобы корпорации не смогли уклониться от их выполнения.

Расширение списка препаратов для безрецептурного отпуска

Определенные медикаменты (антибиотики, контрацептивы, средства от астмы) в Европе можно купить беспрепятственно, но в США их продают только по рецепту. Для этого нужно записываться на платный прием к врачу и дожидаться очереди.

Прекращение субсидирования страховщиков

Сейчас власти напрямую финансируют отдельные страховые организации, которые покрывают медрасходы населения, по программам вроде Obamacare. Согласно задумке президента, деньги можно напрямую давать американцам, чтобы те сами могли решить, кто их будет страховать.

Уменьшение размеров доплат

Страховка покрывает не все — часть суммы нужно оплачивать самостоятельно, что особенно сложно для малоимущих. План предлагает уменьшить размер таких доплат.

Введение запрета на откаты

Работодатели в США как правило нанимают консультантов, чтобы выбрать программу медицинского страхового покрытия для сотрудников. Таким специалистам за рекомендацию скрыто платят взятки менеджеры фармацевтических льгот (PBM) — компании-посредники, которые договариваются с производителями препаратов о скидках в обмен на включение их продукции в страховые планы. Закон запрещает подобные схемы с государственным страхованием, но теперь это может затронуть и частный сектор.

Страхование понятным языком

Сейчас описания страховых планов написаны с применением юридических и медицинских терминов, что затрудняет их понимание.

Обязательное раскрытие распределения выручки

Дональд Трамп считает, что пациенты должны знать, какая часть их страховых взносов идет на оплату врачей и лекарств, а какая — на операционные расходы. Сейчас эта информация скрыта от общественности.

Публикация сведений о проценте отказов и среднем времени ожидания визита у специалиста

Американские страховые организации могут не покрывать стоимость процедур или лекарств, если посчитают нужным — частота таких случаев варьируется между ними. Кроме того, страховщики отличаются по количеству врачей, работающих по их полисам: от этого зависит, как быстро можно получить медпомощь.

Введение прайс-листов

Сейчас большинство больниц и клиник не выставляют стоимость своих услуг. Инициатива в случае принятия обяжет медучреждения, которые принимают больных по госстраховке (Medicare и Medicaid), вывешивать цены.

