Astellas разрабатывает план действий после потери эксклюзивности Xtandi в 2027 году

Японская фармацевтическая компания Astellas обнародовала стратегию, направленную на компенсацию предстоящей в 2027 году утраты в США патентных прав на препарат для лечения рака простаты Xtandi (энзалутамид). Продажи ингибитора андрогенных рецепторов приносят компании около $6 млрд в год.

По словам генерального директора Astellas Наоки Окамуры, компания решила «не проводить спасательную операцию по развитию бизнеса, а лишь заполнить образовавшуюся нишу». «У нас нет намерения заключать крупномасштабные сделки по слиянию и поглощению. Наша цель — новые технологии, новые активы, которые укрепят портфель проектов, или, что еще лучше, — технологическая платформа», — заявил он на конференции Fierce JPM Week 2026.

В прошлом году компания уже заключила потенциальную сделку на $1,34 млрд с китайской Evopoint Biosciences по лицензированию конъюгата антитела с лекарственным препаратом, нацеленного на белок CLDN18.2. Покупка дополняет первую в своем классе терапию Astellas на основе CLDN18.2 — Vyloy (золбетуксимаб) и перспективное биспецифическое антитело ASP2138. «Тем самым Astellas пытается занять лидирующие позиции в сегменте CLDN18.2», — сказал Окамура. По его словам, биспецифический препарат потенциально может лечить пациентов с более низким уровнем экспрессии CLDN18.2 чем Vyloy.

Чтобы успешно преодолеть последствия отмены Xtandi, Astellas определила пять стратегических брендов с потенциалом сверхприбыльных продаж. Помимо Vyloy, к ним относятся препарат Padcev для лечения рака мочевого пузыря, разработанный в партнерстве с Pfizer, Xospata — острого миелоидного лейкоза, Izervay — географической атрофии и Veozah — менопаузы.

Padcev уже продемонстрировал взрывной рост, став новым стандартом лечения рака мочевого пузыря первой линии. Ожидается, что препарат вызовет еще больший интерес благодаря недавним успехам в терапии мышечно-инвазивного рака мочевого пузыря. Компания прогнозирует пиковые годовые продажи Padcev в диапазоне от $2,8 до $3,5 млрд.

gxpnews