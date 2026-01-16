На розничном рынке лекарств сменились лидеры

В январе – ноябре 2025 года на первое место по розничным продажам в рублях вышел антикоагулянт от компании Pfizer. В 2024 году препарат был на втором месте. Лидер прошлогоднего рейтинга от Bayer спустился на три строчки вниз. На втором и третьем местах разместились бренды от «Герофарм» и AstraZeneca, которые прежде не входили в тройку лидеров.
Лидером по объему продаж в аптеках в январе – ноябре 2025 года стал препарат «Эликвис» компании Pfizer. На втором месте оказался «Семавик», который производит «Герофарм». Третью строчку занял препарат «Форсига» от AstraZeneca. Такие данные представила в ежемесячном отчете компания AlphaRM (имеется в распоряжении «ФВ»)
Прежний лидер розничного рынка лекарств – антикоагулянт «Ксарелто» – теперь на четвертом месте. Это связано не только со взрывным ростом продаж «Семавика» и «Форсиги», но и с тем, что с 2025 года на рынок вышли дженерики «Ксарелто».
В январе – ноябре 2024 года после «Ксарелто» шел «Эликвис», а на третьей строчке был «Нурофен». Теперь «Эликвис» во главе рейтинга, а «Нурофен» – на шестом месте.
Препарат для лечения сахарного диабета «Семавик», который также показан при ожирении, переместился в рейтинге по сравнению с 2024 годом сразу на 19 позиций. Другой препарат для лечения сахарного диабета «Форсига» поднялся на 6 строчек. В 2024 году бренд вошел в первую десятку, а в 2025 году – в первую тройку.
Фото: 123rf.com