Что происходит в «Эркафарм»

Гендиректор ГК «Эркафарм» Анастасия Карпова может покинуть компанию, сообщают источники. По неподтвержденной информации, вместе с другими топ-менеджерами она может перейти в новое подразделение Wildberries. В обеих компаниях не комментируют это событие. Опитимизируя управленческие команды, «Катрен» сможет объединить розничные структуры на базе «Мелодии здоровья», считают опрошенные «ФВ» эксперты. В свою очередь, привлекая менеджеров по управлению аптечными сетями федерального уровня, Wildberries имеет хорошие шансы занять лидирующие позиции на фармрынке.

Что известно об уходе топ-менеджеров из «Эркафарм»

О том, что 31 января будет последним рабочим днем для Анастасии Карповой в «Эркафарм», Vademecum сообщили сотрудники группы компаний и новосибирского офиса «Катрен». После этого топ-менеджер выходит на работу в ООО «РВБ» (объединенная компания Wildberries & Russ) на позицию управляющего директора нового дивизиона «Здоровье», пишет издание.

Руководители нескольких аптечных сетей на условиях анонимности подтвердили «ФВ» информацию о том, что Анастасия Карпова уходит из «Эркафарм», добавив, что компанию могут покинуть сразу несколько топ-менеджеров, включая коммерческого директора Армине Даниелян и финансового директора Ольгу Павлову.

Анастасия Карпова и Армине Даниелян не стали комментировать эту информацию. Генеральный директор компании «Катрен», которой принадлежит «Эркафарм» с 2021 года, Леонид Конобеев также отказался от комментариев. В пресс-службе «РВБ» воздержались от комментариев и о грядущем назначении Анастасии Карповой, и о создании подразделения «Здоровье».

По данным ЕГРЮЛ, Анастасия Карпова все еще является директором АО УК «Эркафарм». По данным AlphaRM, в ноябре 2025 года «Эркафарм» включала 1128 точек с долей розничного рынка в рублях за 11 месяцев 2025 года 1,83%.

Перспективы кадровых перемен для «РВБ»