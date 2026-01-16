Что происходит в «Эркафарм»

Гендиректор ГК «Эркафарм» Анастасия Карпова может покинуть компанию, сообщают источники. По неподтвержденной информации, вместе с другими топ-менеджерами она может перейти в новое подразделение Wildberries. В обеих компаниях не комментируют это событие. Опитимизируя управленческие команды, «Катрен» сможет объединить розничные структуры на базе «Мелодии здоровья», считают опрошенные «ФВ» эксперты. В свою очередь, привлекая менеджеров по управлению аптечными сетями федерального уровня, Wildberries имеет хорошие шансы занять лидирующие позиции на фармрынке.
Что известно об уходе топ-менеджеров из «Эркафарм»
О том, что 31 января будет последним рабочим днем для Анастасии Карповой в «Эркафарм», Vademecum сообщили сотрудники группы компаний и новосибирского офиса «Катрен». После этого топ-менеджер выходит на работу в ООО «РВБ» (объединенная компания Wildberries & Russ) на позицию управляющего директора нового дивизиона «Здоровье», пишет издание.
Руководители нескольких аптечных сетей на условиях анонимности подтвердили «ФВ» информацию о том, что Анастасия Карпова уходит из «Эркафарм», добавив, что компанию могут покинуть сразу несколько топ-менеджеров, включая коммерческого директора Армине Даниелян и финансового директора Ольгу Павлову.
Анастасия Карпова и Армине Даниелян не стали комментировать эту информацию. Генеральный директор компании «Катрен», которой принадлежит «Эркафарм» с 2021 года, Леонид Конобеев также отказался от комментариев. В пресс-службе «РВБ» воздержались от комментариев и о грядущем назначении Анастасии Карповой, и о создании подразделения «Здоровье».
|По данным ЕГРЮЛ, Анастасия Карпова все еще является директором АО УК «Эркафарм». По данным AlphaRM, в ноябре 2025 года «Эркафарм» включала 1128 точек с долей розничного рынка в рублях за 11 месяцев 2025 года 1,83%.
Перспективы кадровых перемен для «РВБ»
О том, что «РВБ» начинает активную работу на фармрынке, «ФВ» писал в 2025 году. Известно, что компания взяла в управление сеть «Еаптека». В пресс-службе компании говорят, что «Еаптека» является партнером «РВБ» и осуществляет продажи через Wildberries».
«Анастасия Карпова — один из самых опытных и успешных менеджеров в секторе аптечных сетей за последние два десятилетия. Она умеет строить большую сеть национального уровня, отвечающую современным требованиям. Учитывая новости о новой должности и месте работы, можно предположить, что в скором времени слухи о том, что у Wildberries появится собственная аптечная сеть посредством приобретения одного из участников рынка, окажутся вполне достоверными», — говорит директор AlphaRM Николай Демидов.
Для рядового развития категории «Здоровье» «РВБ» не нужна такая представительная и явно недешевая команда топ-менеджеров, отмечает директор головного офиса «Гармонии здоровья» Сергей Мещан. «Вряд ли крупнейший маркетплейс страны удовлетворится нелекарственным ассортиментом. Поэтому логичным выглядит вероятное создание серьезного конкурента «Аптеке.ру». Создать большое количество лицензированных точек выдачи лекарств потребует большого количества времени, поэтому, возможно, в составе маркетплейса скоро окажется кто-то из топ-10 нашего аптечного рынка», — полагает он.
Скорую трансформацию розничного рынка прогнозирует и эксперт в области фармацевтического маркетинга Олег Гончаров.
«Аптеки будут стремительными темпами терять нелекарственный ассортимент (косметика, БАД, ИМН и пр.). Платформы, имея полный доступ к аналитике — какие товары продаются лучше, в какие периоды, по каким ценам, будут запускать аналогичные товары под собственными брендами маркетплейсов (private label), которые получают приоритет в поисковой выдаче, — говорит он. — Добавляет конкурентных преимуществ маркетплейсам и различия в регуляторной среде. Онлайн-торговля часто оперирует в условиях менее строгих или иначе сформулированных требований по сравнению с офлайн-ритейлом. Эта асимметрия предоставляет маркетплейсам дополнительные возможности для роста».
Олег Гончаров считает прогнозы о скорой «смерти» офлайн-торговли преувеличеными. «Физические магазины и аптеки не исчезнут, но пройдут через глубокую эволюцию. Их будущее — в трансформации, где ключом к успеху станет умение сохранить свои уникальные сильные стороны (личный контакт, возможность «пощупать» товар, мгновенное получение, атмосфера) и активно избавляться от присущих недостатков с помощью технологий», — отмечает он.
Для чего перестановки «Эркафарм»
Участники рынка считают, что уход топ-менеджмента из «Эркафарм» может быть связан с унификацией управления розничными активами «Катрен». Кроме того, компанию могут не удовлетворять финансовые показатели «Эркафарм», достигнутые компанией в 2024-м и 2025 году, считает директор программ стратегического развития АО «Тонус» Игорь Хасин.
«Зачем фармацевтическому дистрибьютору держать в структуре сразу две аптечные сети с дублирующими управленческими командами? — говорит Сергей Мещан. — Интеграция «Эркафарм» и «Мелодии здоровья» в единую аптечную сеть было вопросом времени. Очень странно, что после окончательного приобретения сети «Катреном» прошло два года, а это до сих пор не произошло. При этом на рынке циркулирует информация, что для стабилизации финансового состояния «Эркафарм» новый собственник потратил гораздо больше денег, чем планировал. Судя по всему, ситуация развивается по сценарию, когда структура будет объединяться вокруг «Мелодии здоровья».
После покупки «Эркафарм» в розничных активах «Катрен» возникла двойная система управления, отмечает директор сети «Фарма» Александр Миронов. «По показателям, по сути бизнеса две розничные компании значительно отличаются друг от друга. Возможно, этот переход ознаменует начало сближения сетей, сокращение части офиса и некое единоначалие», — говорит он.
