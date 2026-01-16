На рынке поставки лекарств и медизделий ФАС выявила картель на 4,6 млрд рублей

Федеральное антимонопольное агентство (ФАС) выявила картель на рынке поставки медицинских изделий.

Антимонопольное законодательство нарушили ООО «Диафарм», ООО «Фарм-Групп», ООО «Айболит 36», ООО «М-Комплимед», ООО «СВ-Фарм 36».

Компании подозревают в сговоре при участии в торгах на поставку медицинских изделий, в том числе расходных материалов, лекарственных препаратов и диагностических реагентов, для нужд госучреждений Воронежской области.

Общая сумма начальных максимальных цен контрактов предварительно составила 4,6 млрд рублей.

Если вина участников картеля будет доказана, им грозят оборотные штрафы.

remedium