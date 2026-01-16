BGI и Roche представили в Китае тест‑системы для диагностики болезни Альцгеймера

BGI Genomics и Roche Diagnostics представляют на китайском рынке свои тест-системы для диагностики болезни Альцгеймера. Разработка направлена на повышение доступности более простых методов выявления и контроля нейродегенеративного заболевания.

Как отмечает BGI Genomics, тест-система ее производства уже применяется в клиниках Китая в качестве вспомогательного инструмента для оценки прогрессирования заболевания и риска его возникновения.

Параллельно Roche совместно с местным регулирующим органом ведет разработку собственной тест-системы для определения белка pTau181, связанного с болезнью Альцгеймера.

Как стало известно из официальных СМИ, тест-система Roche применяется в одной из больниц провинции Хайнань.

Кроме того, на китайском рынке в скором времени может появиться тест-система производства японской Fujirebio Holdings.

