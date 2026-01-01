Парацетамол против слухов: как наука отвечает на политические заявления

Вопрос безопасности лекарств во время беременности регулярно выходит за пределы научных журналов и становится предметом публичных споров. Очередной пример — дискуссия вокруг парацетамола, одного из самых распространённых обезболивающих в мире. Поводом стала громкая реплика президента США Дональд Трамп, который в прошлом году публично связал приём препарата с риском развития аутизма у детей.

Ответ научного сообщества

Европейские учёные выступили с детальным опровержением этих утверждений. Их выводы опубликованы в авторитетном медицинском издании The Lancet Obstetrics, Gynaecology & Women’s Health и основаны на анализе доказательств наивысшего уровня качества.

Речь идёт не об отдельном исследовании, а о систематическом обзоре и метаанализе — «золотом стандарте» доказательной медицины. В рамках работы были проанализированы 43 исследования, каждое из которых прошло строгую оценку методологии, статистической корректности и риска предвзятости.

Почему прежние выводы оказались сомнительными

Авторы подчёркивают: значительная часть публикаций, на которые ссылались сторонники гипотезы о связи парацетамола с аутизмом, имела серьёзные ограничения. В том числе обзор 2025 года, включавший 46 исследований, страдал от систематических ошибок — от неучтённых сопутствующих факторов до невозможности установить причинно-следственную связь.

Подобные ситуации хорошо известны истории медицины. В 1990-х годах аналогичная волна тревоги возникла вокруг вакцин и аутизма — на основе исследований, которые позже были признаны методологически несостоятельными и отозваны. Несмотря на это, их влияние на общественное мнение сохранялось годами, демонстрируя, насколько устойчивыми могут быть научно необоснованные страхи.

Мнение независимых экспертов

Высокую оценку новой работе дала профессор Гренн Макалонан из Королевского колледжа Лондона, не участвовавшая в исследовании. По её словам, представленные данные позволяют «поставить точку в этом вопросе» и вернуть обсуждение в рамки доказательной медицины.

Контекст шире одной страны

Важно отметить, что парацетамол десятилетиями используется в клинической практике по всему миру и рекомендован национальными и международными регуляторами как препарат первого выбора при боли и лихорадке у беременных. Европейский опыт здесь перекликается с позициями Всемирной организации здравоохранения и регуляторов в Канаде, Австралии и Японии, где также подчёркивается необходимость опираться на совокупность данных, а не на отдельные тревожные сигналы.

Вывод

История с парацетамолом вновь демонстрирует: политические заявления и общественные страхи могут быстро затмить научный консенсус. Однако именно систематические обзоры и метаанализы позволяют отделить реальные риски от статистических иллюзий — и сохранить доверие к медицине как к науке, а не набору громких заголовков.

АПТЕКИУМ