Прорыв после рецидива: Johnson & Johnson меняет правила игры в лечении множественной миеломы

Новые данные III фазы клинических исследований подтверждают: биспецифические антитела выходят за рамки «последнего шанса» и начинают конкурировать со стандартами терапии — с эффектом, сопоставимым с крупнейшими онкологическими сдвигами последних десятилетий.

Клинические данные, которые меняют ландшафт

Johnson & Johnson опубликовала результаты III фазы клинических испытаний MajesTEC-9, в которых оценивалась эффективность препарата Tecvayli (тецлистамаб) у пациентов с множественной миеломой после одного–трёх рецидивов.

Результаты выглядят убедительно: риск прогрессирования заболевания снизился на 71% по сравнению со стандартной схемой терапии — комбинацией ингибиторов протеасом и иммуномодуляторов. Более того, смертность в исследуемой группе оказалась ниже на 40%.

Особое внимание привлекает профиль пациентов: 85% из них ранее не ответили на терапию антителами против CD38 — к этому классу относится один из ключевых препаратов компании, «Дарзалекс», принёсший J&J 11,7 млрд долларов выручки в 2024 году. Фактически речь идёт о лечении популяции, для которой терапевтические опции почти исчерпаны.

Почему Tecvayli — это больше, чем ещё одно лекарство

Tecvayli относится к классу биспецифических антител — молекул, которые одновременно связывают опухолевые клетки и элементы иммунной системы. В данном случае препарат распознаёт антиген BCMA на поверхности клеток миеломы и CD3-рецептор на Т-лимфоцитах, запуская направленный иммунный ответ.

Подобная стратегия уже изменила подходы в лечении лимфом и лейкозов, а теперь, судя по данным, уверенно закрепляется и в терапии миеломы. По масштабу сдвига эксперты сравнивают этот момент с появлением ингибиторов контрольных точек иммунитета в онкологии десять лет назад.

Комбинации вместо «последней линии»

Дополнительный сигнал рынку дал другой проект J&J — III фаза исследования MajesTEC-3. Комбинация Tecvayli с «Дарзалексом» снизила риск смерти на 54% у пациентов после первого рецидива. Трёхлетняя выживаемость в этой группе достигла 83%, что ещё недавно считалось практически недостижимым показателем для такой стадии заболевания.

Исторически подобные прорывы — от схем HAART при ВИЧ до таргетной терапии хронического миелолейкоза — начинались именно с комбинаций, которые сначала воспринимались как эксперимент, а затем становились новым стандартом лечения.

Регуляторы: ускорение с оговорками

В 2022 году Food and Drug Administration одобрило Tecvayli как препарат четвёртой линии терапии множественной миеломы — он стал первым биспецифическим антителом, нацеленным на BCMA. Европейский регулятор разрешил его применение с третьей линии.

Однако ускоренное одобрение сопровождается строгими ограничениями. Препарат имеет так называемое «предупреждение в чёрной рамке» из-за риска цитокинового шторма и серьёзных неврологических осложнений. Это напоминает путь CAR-T-терапий: сначала — осторожное применение в специализированных центрах, затем — постепенное расширение показаний по мере накопления опыта.

Гонка технологий усиливается

На фоне успехов J&J конкуренты также наращивают темп. В декабре Regeneron Pharmaceuticals сообщила, что её экспериментальный препарат Lynozyfic полностью устранил признаки миеломы у 42% ранее нелеченных пациентов.

Эта конкуренция напоминает «иммуноонкологическую гонку» начала 2010-х годов, когда сразу несколько компаний вывели на рынок препараты, радикально изменившие прогноз при ранее смертельных диагнозах.

Что это значит для пациентов и системы здравоохранения

Множественная миелома по-прежнему считается неизлечимым заболеванием: даже после полной ремиссии рецидив почти неизбежен. Однако новые данные показывают, что границы «хронического контроля» болезни отодвигаются всё дальше.

Если тенденция сохранится, биспецифические антитела могут перейти из категории терапии «последнего рубежа» в более ранние линии лечения — с теми же последствиями, которые в своё время имело появление таргетных и иммунных препаратов для других видов рака.

