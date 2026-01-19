«Нацимбио» снова назначен единственным поставщиком вакцин

Правительство РФ продлило статус АО «Нацимбио» как единственного исполнителя централизованных закупок иммунобиологических препаратов для Национального календаря профилактических прививок. Новое распоряжение действует в 2026–2027 годах.

Компания вправе привлекать субподрядчиков и соисполнителей, однако обязана самостоятельно выполнять не менее 10% обязательств по каждому контракту. К государственным поставкам допускаются исключительно вакцины, полностью произведённые на территории России на всех этапах технологического цикла.

В перечень закупаемых препаратов включены вакцины и анатоксины против дифтерии, коклюша и столбняка, комбинированные вакцины с компонентом гепатита B, препараты для профилактики туберкулёза, кори, паротита и краснухи, а также инактивированные вакцины против гриппа для детей и взрослых.

«Нацимбио» сохраняет монопольный статус поставщика календарных вакцин уже более десяти лет: аналогичные решения принимались в 2015–2017 годах и затем последовательно продлевались на двухлетние периоды — 2018–2019, 2020–2021, 2022–2023 и 2024–2025 годы.

Согласно данным СПАРК-Интерфакс, компания зарегистрирована в Москве в 2013 году и входит в контур госкорпорации Ростех. По итогам 2024 года выручка «Нацимбио» составила 15,53 млрд руб., чистая прибыль — 4,53 млрд руб. Генеральный директор — Алексей Асеев, он же указан бенефициаром общества.

Подход с назначением единственного поставщика отражает более широкую международную практику в сфере стратегических вакцин. Так, в США в период пандемии COVID-19 федеральные закупки концентрировались у ограниченного круга производителей в рамках программы Operation Warp Speed, а во Франции и Германии государство напрямую координирует производство и распределение ключевых вакцин через национальные фармконсорциумы. В России аналогичная модель институционализирована через требования локализации и ограничения на иностранный контроль.

В 2023 году Министерство здравоохранения РФ подготовило проект постановления, закрепляющий критерии отбора единственного поставщика: доля иностранного участия — не более 25%, включая случаи двойного гражданства, а сами препараты должны иметь полную производственную цепочку в ЕАЭС и патентную защиту на весь срок действия контракта.

